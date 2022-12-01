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День Героев Отечества - 9 декабря

Праздник с глубокими историческими корнями.

День Героев Отечества - 9 декабря
День Героев Отечества - 9 декабря

 

9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. Этот день вплоть до революции был Днем Георгиевских кавалеров. Традицию чествовать людей, посвятивших жизнь служению Родине, возродили в 2007 году. Поздравляют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия. О связи времен напомнил сегодня Владимир Путин. «Летопись российской славы хранит огромное множество имен тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в гражданском служении.

Автор:Айбулат Ишназаров
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