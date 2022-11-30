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Кисә, 12:14

Инвесторам предлагается бизнес-кейс производства крепежей в ОЭЗ «Алга»

В Башкирии для потенциальных инвесторов подготовлено бизнес-предложение по созданию предприятия в ОЭЗ «Алга», которое будет производить импортозамещающую продукцию — металлические крепёжные изделия (гайки, болты, шурупы, штифты и прочее). Предлагаемая площадка обеспечена всей необходимой инфраструктурой: газо-, водо- и электроснабжением.

Инвесторам предлагается бизнес-кейс производства крепежей в ОЭЗ «Алга»
Инвесторам предлагается бизнес-кейс производства крепежей в ОЭЗ «Алга»

Инвестор сможет воспользоваться преференциями, действующими для резидентов особой экономической зоны «Алга», а также предложениями от Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании, отметили в пресс-службе правительства РБ. Вместе с концепцией проекта в инвестиционном предложении представлены финансово-экономические показатели, отображающие информацию о предполагаемом размере чистой прибыли и рентабельности проекта.  

Стоимость проекта — 202,7 млн руб., работу на новом заводе смогут получить 25 человек.

https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-11-30/investoram-predlagaetsya-biznes-keys-proizvodstva-krepezhey-v-oez-alga-3051314?ysclid=lb3ba1r1ss102821042

Автор:Айбулат Ишназаров
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