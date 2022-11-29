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Кисә, 12:20

Тимур Хакимов: «Бизнесмены Башкортостана в составе делегации ТПП РФ работают в Иране»

В Тегеран прибыла представительная делегация российских бизнесменов более 100 человек, представители 80 компаний во главе с Президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. В состав делегации вошли предприятия-члены ТПП РБ. В Иране у ТПП РБ есть свой представитель Мирзаи Гази Аббас Мослем. Он оказывает помощь в организации встреч нашим предприятиям.

Тимур Хакимов: «Бизнесмены Башкортостана в составе делегации ТПП РФ работают в Иране»
Тимур Хакимов: «Бизнесмены Башкортостана в составе делегации ТПП РФ работают в Иране»



Участники бизнес-миссии представляют 23 региона, 11 региональных ТПП, 10 отраслей бизнеса (сельское хозяйство и пищевая промышленность, логистика, нефтегазовый сектор, производство, строительство).
Прошла встреча Сергея Катырина и членов делегации с президентом Иранской Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Голамом Хосейном Шафеи.

Затем состоится Российско-иранский бизнес-форум, на котором будут представлены деловые круги двух стран.

Предстоят встречи Президента ТПП РФ и членов делегации с министром промышленности, шахт и торговли ИРИ и с министром сельскохозяйственного джихада ИРИ.

Кроме Тегерана, российская делегация посетит провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя встречи с иранскими бизнесменами, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором «Север-Юг».
ТПП РБ с 2020 года сотрудничает с Ираном по поставкам сельхозпродукции.

Автор:Айбулат Ишназаров
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