Тимур Хакимов: «Бизнесмены Башкортостана в составе делегации ТПП РФ работают в Иране»





Участники бизнес-миссии представляют 23 региона, 11 региональных ТПП, 10 отраслей бизнеса (сельское хозяйство и пищевая промышленность, логистика, нефтегазовый сектор, производство, строительство).

Прошла встреча Сергея Катырина и членов делегации с президентом Иранской Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Голамом Хосейном Шафеи.



Затем состоится Российско-иранский бизнес-форум, на котором будут представлены деловые круги двух стран.



Предстоят встречи Президента ТПП РФ и членов делегации с министром промышленности, шахт и торговли ИРИ и с министром сельскохозяйственного джихада ИРИ.



Кроме Тегерана, российская делегация посетит провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя встречи с иранскими бизнесменами, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором «Север-Юг».

ТПП РБ с 2020 года сотрудничает с Ираном по поставкам сельхозпродукции.