Объем производства валовой продукции в АПК Башкортостана вырос на 25%

Аграрии Башкортостана завершают год с хорошими показателями. Свою роль здесь сыграли освоение современных технологий, хорошая подготовка к сезону и благоприятные погодные условия, сложившиеся в период развития сельскохозяйственных культур. Объем производства валовой сельхозпродукции по всем категориям хозяйств Башкортостана за 10 месяцев 2022 года в текущих ценах составил 219,16 млрд рублей, индекс – 124,9% (в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года), в т.ч. в растениеводстве – 117,1млрд руб. (153,7%), в животноводстве – 101,9 млрд руб. (100,4%).

В 2022 году аграрии Башкортостана вырастили и собрали рекордный урожай зерна - более 5 млн тонн, в том числе 350 тыс. т. - ржи озимой, 2,6 млн т. - пшеницы, 1,5 млн т. – ячменя, 329 тыс. т. - овса, 25,5 тыс. т. – проса, 89 тыс. т. – гречихи, 137,5 тыс. т. – гороха, 1,4 млн т. – сахарной свеклы. Завершается уборка масличных культур, урожай маслосемян подсолнечника, льна, рапса, горчицы и других культур ожидается на уровне 590 тысяч тонн.

Овощеводство и производство картофеля в республике является одним из важнейших составляющих продовольственного рынка. В 2022 году площади картофеля во всех категориях хозяйств составили 42,9 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах - 2,3 тыс. га. Валовый сбор клубней картошки в хозяйствах превысил 33,7 тыс. тонн (в 2021 – 25,9 тыс. тонн). Площади с овощами открытого грунта в 2022 г. во всех категориях хозяйств Башкортостана составили 9,3 тыс. га, на долю предприятий и фермеров пришлось 1,3 тыс. га. В итоге, валовый сбор овощей в хозяйствах достиг 21,7 тыс. тонн, овощей закрытого грунта - свыше 53 тыс. тонн. Хорошие показатели в растениеводства республики эксперты связывают не только с благоприятными погодными условиями. В Башкортостане самое пристальное внимание обращают на повышение компетенций в отрасли, проводят обучения в рамках проекта «1000 агрономов», зональных семинаров «День поля». Идет активное освоение новых технологий, растет применение минеральных удобрений, которых в текущем году закуплено почти 100 тысяч тонн в действующем веществе.

Дефицит кормов из-за засухи в 2021 году спровоцировал небольшое падение поголовья скота и показателей в животноводстве. В текущем году положение выравнивается, перспективы внушает и хороший, можно сказать двухлетний запас кормов, заготовленный в 2022 году на зимовку скота. По предварительным данным на 1 ноября 2022 года во всех категориях хозяйств Башкортостан численность крупного рогатого скота превысила 890 тыс. голов, в том числе коров – 375,2 тыс. голов. Поголовье свиней выросло до 581,2 тыс. гол. (119,4% к уровню прошлого года), мелкого рогатого скота - до 634,4 тыс. гол. (100,5% к уровню прошлого года), лошадей – до 121 тыс. гол. (102,8% к уровню прошлого года), птиц – до 12,8 млн гол. (101,2% к уровню прошлого года).

Производство мяса в республике с января по октябрь 2022 года достигло 316,1 тыс. тонн (106,5%), яиц - 966,5 млн. шт. (100,6%).

Доля личных подсобных хозяйств в производстве товарного молока неумолимо уменьшается, что и вызвало, например, падение показателя в валовом значении. В то же время, производство товарного молока за последние 5 лет выросло почти на 5 процентов, в 2022 году, по итогам 10 месяцев показатель достиг 668,4 тыс. тонн.

В Башкортостане продолжается активное обновление сельскохозяйственной техники. Хозяйства Башкортостана за 10 месяцев 2022 года пополнились 2590 единицами новой техники почти на 10 млрд рублей. С начала года сельхозпредприятия и фермеры закупили 341 трактор, 140 зерноуборочных и 47 самоходных кормоуборочных комбайнов, 51 самоходный опрыскиватель, 740 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и ряд других видов техники. Важно отметить, что 448 единиц техники на 2,8 млрд рублей башкирские аграрии приобрели по льготным программам АО «Росагролизинг».

Важным направлением повышения технической оснащенности является организация капитально-восстановительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий Башкортостана. В настоящее время предприятиями республики освоено изготовление более 3000 наименований запасных частей, в том числе импортозамещающих, к 46 видам сельскохозяйственной техники. В работе задействовано 74 республиканских предприятия.

Башкортостан один из самых инвестиционно-привлекательных регионов в России. С 2018 года в республике проходят заседания инвестиционного комитета, так называемые «Инвестчасы» под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова, на которых обсуждаются все перспективные проекты. По итогам заседаний, с участием практически всего Правительства региона, принимаются решения о мерах поддержки инвестпроекта, что существенно ускоряет время его реализации. Инвесторы могут напрямую задать свои вопросы Главе республики, узнать о всех инструментах финансовой поддержки. В итоге инвестор сопровождается полностью от реализации своего проекта до его логического завершения. Государство, таким образом, подставляет свое плечо. Отрадно отметить, что практически на каждом «Инвестчасе» рассматриваются какой-либо проект в области сельского хозяйства. Всего их рассмотрено уже около 160. Активность аграрных инвесторов в Башкортостане высокая. В республике созданы оптимальные условия и благоприятный инвестиционный климат для ведения сельскохозяйственного бизнеса. Общий объем инвестиций в сельское хозяйство РБ по статистическим данным составляет за 1 полугодие 2022 г. – 7 млрд 329 млн. руб. Для сравнения в 1 полугодии 2021г. показатель был в объеме 4 млрд 087 млн. руб.

Несмотря на сложности работы в условиях санкций в Башкортостане продолжает развиваться экспорт продукции АПК. Напомним, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», для выполнения целевых индикаторов по экспорту АПК в республике реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК в РБ». На 2022 год объем вывозимой за рубеж агропродукции предусмотрен в размере 176,7 млн долларов США. Продукции АПК региона по оперативным данным ФТС на сегодня экспортировано в объеме 258,3 млн. долл. США или 109,3% от планового значения.