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Кисә, 13:42

В Корпорации развития подвели итоги работы по направлениям, представленным на прошлой Международной неделе бизнеса

С 14 по 17 декабря в Уфе пройдет Международная неделя бизнеса, которая объединит представителей бизнес-сообщества России и зарубежных стран. В преддверии форума региональной Корпорацией развития были подведены итоги работы по направлениям, которые были презентованы на мероприятии год назад.

В Корпорации развития подвели итоги работы по направлениям, представленным на прошлой Международной неделе бизнеса
В Корпорации развития подвели итоги работы по направлениям, представленным на прошлой Международной неделе бизнеса



Как сообщил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов, в МНБ-2021 участникам были представлены виртуальные туры по свободным инвестплощадкам региона. Нововведением заинтересовались и зарубежные коллеги. Также инициатива получила высокую оценку руководства региона, спикеров и участников форума. На сегодняшний день специалистами ведомства проведена панорамная съемка 650 из 1560 свободных площадок. Многие из них уже отображены в виртуальных турах, доступных к просмотру на нашем сайте http://kr-rb360.ru/.

Отметим, что в текущем году информация о разработке виртуальных туров также была опубликована на портале Агентства стратегических инициатив «АСИ Смартека» и отмечена как лучшая практика среди регионов России по развитию предпринимательства.

Помимо формирования виртуальных экскурсий по инвестплощадкам, Корпорацией развития совместно с региональным Министерством цифрового развития, ведется работа над усовершенствованием инвестиционной карты Башкортостана. Данная практика вошла в пятерку наиболее соответствующих требованиям Регионального инвестиционного стандарта.

Автор:Айбулат Ишназаров
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