В Корпорации развития подвели итоги работы по направлениям, представленным на прошлой Международной неделе бизнеса





Как сообщил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов, в МНБ-2021 участникам были представлены виртуальные туры по свободным инвестплощадкам региона. Нововведением заинтересовались и зарубежные коллеги. Также инициатива получила высокую оценку руководства региона, спикеров и участников форума. На сегодняшний день специалистами ведомства проведена панорамная съемка 650 из 1560 свободных площадок. Многие из них уже отображены в виртуальных турах, доступных к просмотру на нашем сайте http://kr-rb360.ru/.



Отметим, что в текущем году информация о разработке виртуальных туров также была опубликована на портале Агентства стратегических инициатив «АСИ Смартека» и отмечена как лучшая практика среди регионов России по развитию предпринимательства.



Помимо формирования виртуальных экскурсий по инвестплощадкам, Корпорацией развития совместно с региональным Министерством цифрового развития, ведется работа над усовершенствованием инвестиционной карты Башкортостана. Данная практика вошла в пятерку наиболее соответствующих требованиям Регионального инвестиционного стандарта.