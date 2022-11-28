Работодатели Башкортостана приглашаются к участию в специализированных ярмарках вакансий для граждан с инвалидностью

– Главной задачей предстоящей акции является выявление актуальных проблем и оказание разносторонней помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, информирование о мероприятиях, проводимых центрами занятости населения для данной категории граждан (о содействии в трудоустройстве и социальной адаптации на рынке труда, о профориентационной работе), поясняет министр семьи и труда Республики Башкортостан Ленара Иванова. – Как раз для комплексного решения задач по социальной адаптации граждан с инвалидностью на протяжении всей недели в центрах занятости населения городов и районов республики будут проходить самые разные мероприятия. Это и специализированные ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, и «круглые столы», которые специалисты центров занятости проведут совместно с работодателями, бюро медико-социальной экспертизы и представителями администраций, это и различные мастер-классы по эффективному поиску работы, и консультации по телефонам «горячих линий», а для детей с инвалидностью и их родителей – еще и профориентационные мероприятия по выбору профессии, – продолжает Ленара Иванова.



Отметим, что субсидирование работодателей на создание и оснащение рабочих мест для инвалидов ведется за счет регионального бюджета:

– на организацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов (при трудоустройстве инвалида III группы выделяется до 80 тыс. руб., I и II группы – до 100 тысяч руб.);

– на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту – до 100 тыс. руб.;

– на адаптацию инвалидов на рабочем месте с закреплением наставника – 22,9 тыс. руб. в месяц.



Справочно:

В Республике Башкортостан реализуется государственная программа «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения Республики Башкортостан», приоритеты и целевые ориентиры которой направлены на предоставление мер государственной поддержки в приоритетном порядке социально уязвимым группам населения с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, в том числе инвалидам. В текущем году в центры занятости населения обратились 2,7 тыс. инвалидов, из которых были трудоустроены 1,6 тыс., то есть уровень трудоустройства составил 58,1% от общего числа инвалидов, ищущих работу.

По данным ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» в Республике Башкортостан на 1 октября 2022 года из 93,3 тыс. инвалидов трудоспособного возраста работали 20,3 тыс. человек или 21,81% (по Российской Федерации – 25,63%, по Приволжскому федеральному округу - 24,26%).

С начала 2022 года доля трудоустроенных инвалидов в Республике Башкортостан выросла на 0,49 п.п., что больше, чем по РФ (+0,11 п.п.) и по ПФО (+0,25 п.п.).