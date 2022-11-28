Геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау» развивает сотрудничество с Киргизской Республикой

Активное участие в мероприятии принял первый в России геопарк, получивший международное признание и статус Глобального геопарка ЮНЕСКО – «Янган-Тау», располагающийся на территории Салаватского района Республики Башкортостан. На форуме обсудили потенциал геологического наследия для устойчивого туризма, образования, науки и экологического развития местного населения, а также интеграции партнеров в сферах 3GEO.



– По итогам форума было подписано несколько соглашений: в частности, достигнуты договоренности с Тянь-Шаньским геологическим обществом и Национальной комиссией Киргизской Республики о направлении специалистов из Кыргызстана на стажировку в Башкортостан, – рассказал директор геопарка «Янган-Тау», сотрудник Центра ESG-модели роста новых экотерриторий Башкирского государственного университетета Айрат Галиев, выступивший экспертом форума.

Айрат Галиев подчеркнул, что с 2018 года геопарк «Янган-Тау» активно вовлечен в деятельность развития геопарков в Центральной Азии. На форуме директор геопарка поделился опытом его продвижения в сети Глобальных геопарков ЮНЕСКО, поведал о критериях геопарков ЮНЕСКО и формировании номинационного досье в сеть GGN, раскрыл понятие «геопарк» в законодательстве Республики Башкортостан. Ведущие сотрудники геопарка Айнур Ситдиков и Аделина Хасанова выступили с докладами о деятельности геопарка в области устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами.

– Мероприятие стало поводом для улучшения понимания концепции геопарков ЮНЕСКО и поиска путей имплементации понятия «геопарк» в законодательство стран Центральной Азии. К слову, Башкортостан является пионером в разработке и запуске закона о геопарках – до этого времени на территории России и постсоветского пространства не встречалось подобной практики, – отметила исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

Справочно:

Основной целью данного мероприятия стало объединение совместных усилий и координация действий в направлении сотрудничества «3GEO» в Центральной Азии. Тематика данного форума подчеркивает взаимосвязь между геологическим наследием как предметом науки, геотуризмом как сферой экономики и социального развития, а также геообразованием и геосотрудничеством как механизмом реализации и получения результатов в Центрально-Азиатском регионе, изложенные ранее в совместные резолюции.



https://geopark-yangantau.ru/novosti/geopark-yunesko-yangan-tau-razvivaet-sotrudnichestvo-s-kirgizskoy-respublikoy/?ysclid=lb0jq3kjr9414820486