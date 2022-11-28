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Кисә, 14:10

АСИ проводит опрос студентов о факторах выбора места работы и жизни

Агентство стратегических инициатив (АСИ) до 11 декабря включительно проводит опрос студентов российских вузов.

АСИ проводит опрос студентов о факторах выбора места работы и жизни
АСИ проводит опрос студентов о факторах выбора места работы и жизни

 Цель – определить, какие объективные и субъективные факторы влияют на выбор места работы и жительства после окончания учебы, какие запросы молодые специалисты предъявляют к среде, в которой планируют жить, а также оценить уровень их мобильности.

«От уровня качества жизни зависит обеспечение стратегических проектов высококвалифицированными кадрами. Для развития городов с высоким научно-технологическим нужна «витаминизация» среды – насыщение ее инфраструктурой и востребованными сервисами. Сейчас мы прорабатываем различные гипотезы по созданию условий, способных помочь привлечению и удержанию кадров, в том числе необходимых для реализации проектов федерального уровня», – сказала заместитель директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Вовк.

Полученные ответы помогут экспертам определить наиболее важные параметры городов, привлекательных для молодых ученых. В дальнейшем территории спроектируют таким образом, чтобы будущие специалисты хотели там работать после получения диплома и могли там жить со своими семьями.

Анкетирование проводится в рамках программы АСИ «Новая миссия городов». Она нацелена на выявление и решение проблем городского развития через разработку инфраструктурных и сервисных решений для развития городов с высокой концентрацией научно-технологического потенциала.

Инфраструктурно-сервисный подход к развитию городов гендиректор АСИ Светлана Чупшева презентовала президенту Владимиру Путину на наблюдательном совете Агентства в декабре 2021 года. В 2022 году пилотирование началось в 18 городах 15 регионов России.

Результатом программы должна стать выработка критериев отбора городов, формирование подходов к их развитию, подготовка методологии по формированию комплексных планов развития городов, корректировка действующего законодательства. Реализация подхода позволит запустить механизм с постоянным обновлением инфраструктуры и проектирование новых сервисов, а также выявить тех, кто сможет осуществлять постоянный мониторинг.

Текст: Татьяна Косарева

https://asi.ru/news/191654/?ysclid=lb0kjmo7o4786176525
Автор:Айбулат Ишназаров
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