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Кисә, 22:21

В рамках национального проекта "Культура" в Башкортостане реконструируют и капитально отремонтируют 23 объекта

Современное оборудование в 2022 году получили 27 организаций культуры, в числе которых детская музыкальная школа и 10 кинозалов.

В рамках национального проекта "Культура" в Башкортостане реконструируют и капитально отремонтируют 23 объекта
В рамках национального проекта "Культура" в Башкортостане реконструируют и капитально отремонтируют 23 объекта

В Башкортостане до конца 2022 года в рамках национального проекта «Культура» реконструируют и капитально отремонтируют 23 объекта. Это дома культуры, сельские клубы, школы искусств, музеи, центры культуры и досуга.

Современное оборудование в 2022 году получили 27 организаций культуры, в числе которых детская музыкальная школа и 10 кинозалов. В ходе реализации нацпроекта жители республики стали активнее – по числу посещений культурных мероприятий Башкортостан занимает 1 место по ПФО и 5 место в Российской Федерации.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, к ноябрю 2022 года по всей стране построено, реконструировано и капитально отремонтировано 1 089 домов культуры, а к 2025 году в стране появится 1 652 новых и обновленных дома культуры.

Автор:Айбулат Ишназаров
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