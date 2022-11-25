В 2022 году республиканским Центром поддержки экспорта освоены еще 5 новых маркетплейсов

– Наш Центр поддержки экспорта проводит работу по продвижению товаров на международных торговых площадках. С 2020 года реализовываем проект «Цифровой паспорт экспортера», в рамках которого уже 104 субъекта малого и среднего бизнеса получили цифровые паспорта, включающие в себя фото-, видео- и текстовый контент на английском языке о товарах, размещаемых в последующем на международных маркетплейсах, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

В ходе секции «Возможности экспортной Интернет-торговли, размещение и продвижение российской продукции» республиканские компании получили консультационные услуги по отправке товаров за рубеж через Почту России.

По итогам участия в секции АО «Пищепром» разместило продукцию на китайском Epinduo.com.

Кроме того, при содействии ЦПЭ 6 компаний Башкортостана заявили о себе на глобальной онлайн-выставке Super September 2022 на платформе Alibaba.com. За лайвстримом следили тысячи зрителей из Нидерландов, Гонконга, Китая, Австрии, Германии, США, Сингапура, Румынии, Исландии, России, Перу, Турции, Тайвани и Пакистана.

– Результаты участия в онлайн-выставке не заставили себя ждать. Прямо во время трансляции ряд потенциальных покупателей проявили заинтересованность в башкирской продукции. Компаниям поступили запросы на коммерческие предложения, каталоги и прайс-листы. Сейчас предприятия продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и обсуждают условия первых поставок, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

В прошлом году в рамках Международной недели бизнеса проведен круглый стол на тему WOOD MARKET. От производства к размещению на отраслевых площадках».

Спикеры рассказали об отраслевых онлайн-площадках для экспортёров Башкортостана, а именно Woodresource.com, Lesprom Network, Fordaq и других удобных платформах для продвижения продукции ЛПК.

– Экспорт продукции ЛПК в 2022 году (январь-сентябрь) составил $107,5 млн, 77% которых приходится на страны СНГ. Мы видим, что кроме СНГ есть большие рынки по освоению дальнего зарубежья. Один из методов его освоения – отраслевые маркетплейсы, – прокомментировал директор Центра Ильдус Халитов.

Организаторами секций выступили ЦПЭ при поддержке Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

В текущем году мероприятия, организуемые ЦПЭ в рамках Международной недели бизнеса, будут также посвящены выходу республиканских компаний на международные рынки.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/19562/