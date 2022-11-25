На Международной неделе бизнеса ТПП РБ заключит соглашение с электронной площадкой Газпромбанка

Стороны будут создавать условия для развития предпринимательства, а также взаимодействовать по совершенствованию инструментов торговых площадок для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сфере закупочной деятельности.



«Основная задача - это интеграция информационных систем ЭТП ГПБ и торговой площадки ТПП (ЕТП ТПП) по направлениям государственных и коммерческих торгов, а также сервисов импортозамещения, что в конечном итоге даёт возможность пользователям ЕТП ТПП использовать функционал двух площадок в режиме «одного окна». Это существенное преимущество над всеми альтернативными решениями, существующими на рынке электронных торговых систем на территории РБ», - отметил руководитель направления по работе с корпоративными клиентами и госкорпорациями ООО ЭТП ГПБ Александр Гаврилов. По словам председателя Комитета ТПП РБ по информационным технологиям Дмитрия Елизарьева, на текущий день из региональных площадок нет ни одной, которая позволяет размещать процедуры среди СМСП заказчикам, работающим в рамках №223-ФЗ, а также государственным заказчикам в рамках №44-ФЗ. Интеграция позволит работать таким заказчикам в рамках «одного окна» на площадке ЕТП ТПП. Справка. Единая торговая площадка ТПП была запущена в 2021 году в форме универсальной единой платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП. С момента запуска по №223-ФЗ проведено закупок на сумму более 4 млрд рублей по ключевым направлениям торгово-снабженческой деятельности предприятий. С учетом новых санкционных вызовов на базе Единой торговой площадки ТПП запущен сервис по импортозамещению, доступный всем пользователям на территории РФ. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. На сегодня здесь размещено 1500 активных позиций. ЭТП ГПБ — дочернее предприятие Газпромбанка (Банк ГПБ (АО), проводит торги для государственных заказчиков, компаний с госучастием и коммерческих заказчиков. Согласно отчету Минфина о результатах мониторинга закупок, ЭТП ГПБ входит в тройку крупнейших торговых площадок по объему торгов в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.