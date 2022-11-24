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24 Ноябрь , 13:46

В Башкортостане за год количество субъектов МСП выросло на 9,5%

За 10 месяцев 2022 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая ИП и самозанятых, составила 562,1 тыс. человек, что на 9,5% выше уровня 2021 года. Это стало возможным благодаря действующим инструментам поддержки предпринимателей. Напомним, задача расширить охват бизнеса мерами господдержки была поставлена по итогам Международной недели бизнеса, прошедшей в декабре 2021 года.

В Башкортостане за год количество субъектов МСП выросло на 9,5%
В Башкортостане за год количество субъектов МСП выросло на 9,5%
- Антикризисные меры поддержки для бизнеса, принятые в Республике Башкортостан в 2022 году, а также меры, предусмотренные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», положительно повлияли на развитие бизнеса в республике. Уверен, новые инструменты поддержки позволят нам не только сохранить, но и обеспечить дальнейший рост предпринимательства в регионе, - отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

За 10 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступление налоговых средств от субъектов МСП составило 13,1 млрд рублей, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Особое внимание в этом году было уделено поддержке социального предпринимательства. На сегодня в Башкортостане 393 субъекта МСП признаны социальными, рост с начала года составил 16,3%. По количеству социальных предпринимателей Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации после Московской области. Большую роль в этом играют меры господдержки социальных предприятий. 138 социальных предпринимателей в этом году получили гранты от 100 до 500 тысяч рублей на поддержку своей деятельности.

В 2022 году впервые принято решение о предоставлении мер финансовой поддержки в виде грантов молодым предпринимателям.  В текущем году предоставлено 133 гранта молодым предпринимателям республики на общую сумму 63,1 млн. рублей.

По итогам года республика заняла первое место в России по объему средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку социального и молодежного предпринимательства.

Также определен порядок предоставления субсидий для МСП в сфере ремесел и НХП; всего на указанные цели из бюджета республики направят 8 млн рублей. Результатом станет увеличение численности мастеров и ремесленников, развитие отрасли и появление новых предпринимателей в этой сфере.

На сегодняшний день принято два закона Республики Башкортостан, направленных на налоговые послабления по УСН и патентам.

Предоставляются финансовые меры поддержки в виде льготных микрозаймов, лизинга, гарантий. Увеличены максимальные суммы и сроки финансирования, снижен минимальный порог по стоимости оборудования
в лизинг. Все это сделано для того, чтобы предприниматели могли развиваться, невзирая на обстоятельства.

В целях повышения доступа действующих и начинающих предпринимателей к мерам государственной поддержки в Башкортостане работают 9 Центров «Мой бизнес», каждый из которых имеет площадки для нетворкинга, коворкинги и переговорные. До конца  2022 года будут открыты еще 4 новых офиса в Кигинском, Караидельском и Чекмагушевском районах и городе Белорецк, что также позволит увеличить охват предпринимателей мерами господдержки.

Действенным инструментом поддержки предпринимательских инициатив является институт бизнес-шерифов. В настоящее время на этапе реализации находятся 898 проектов. При этом созданы порядка 8,1 тыс. новых рабочих мест. Общая стоимость проектов составляет 29,6 млрд рублей.

Ключевым и стратегическим партнером по развитию региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства является Корпорация МСП. В рамках  Международной недели бизнеса–2021 между Правительством Республики Башкортостан и Корпорацией МСП было подписано Соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.

Справочно:
Международная неделя бизнеса - 2022 – это событие, объединяющее представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Неделя пройдет в Уфе с 14 по 17 декабря 2022 года в комбинированном формате: онлайн и офлайн. Деловая программа будет посвящена в целом экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также МСП стран-участниц ШОС и БРИКС. Международная неделя бизнеса - 2022 за три дня станет площадкой для коллаборации лучших российских практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей. Официальный сайт мероприятия.
Автор:Айбулат Ишназаров
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