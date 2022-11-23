В столице республики пройдет Всероссийский Семейный совет

Пленарное заседание под названием «Семейный бизнес на рынках дружественных стран: как выйти и преуспеть на внешних рынках» соберет в столице Башкирии лучшие семейные компании России.

Организатором форума выступает Торгово- промышленная палата России с привлечением федеральных спикеров. Проведение Семейных советов способствует формированию современной деловой культуры семейного предпринимательства в регионе, созданию сообщества единомышленников, объединенных общей целью – построением устойчивого семейного бизнеса, который передается из поколения в поколение.

«Согласно исследованию ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. Семейный бизнес уже давно перерос ремесленные малые предприятия. В основном — это крупные промышленные и сельскохозяйственные компании. В Башкортостане очень много ярких примеров успешного семейного бизнеса. Это компании, которые движутся вперед в трудных условиях благодаря усилиям всех членов семьи. Всероссийские Семейные советы открывают новые горизонты для таких компаний», — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Торгово-промышленная палата РБ в рамках Международной недели бизнеса проведет целый ряд стратегических сессий и мастер-классов, круглые столы и тренинги. В том числе сессии «Как вести бизнес с Ираном», «Возможности инфраструктуры поддержки: как выйти на внешние рынки», «Патентование за рубежом: что необходимо знать?», «Финансовая поддержка бизнеса: существующие инструменты и возможности», Цифровые технологии. Презентация инфраструктуры для развития удаленных коммуникаций: «Метавселенная - виртуальные кварталы промышленности и выставочно-деловые павильоны».

Юбилейная Международная неделя бизнеса пройдет в столице Башкирии с 14 по 17 декабря.

Источник: Торгово-промышленная палата.