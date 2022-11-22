В Уфе на Международной неделе бизнеса определят победителей «ТЭФИ-Капитал» за 2022 год

В этом году на соискание премии поступило более 150 работ об экономике, бизнесе, предпринимательстве. К участию допущено 135 работ, рассказали в оргкомитете премии.

Работы, выдвинутые на премию, оценивает авторитетное экспертный совет, в состав которого вошли Павел ГУСЕВ, главный редактор газеты «Московский комсомолец», Оксана ПУШКИНА, телеведущая, государственный, общественный, политический деятель, Михаил САФОНОВ, обозреватель радио «Бизнес ФМ», Михаил НЕЛЮБИН, генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель газеты «Ведомости», Александр ОЛЕЙНИКОВ, член Академии Российского телевидения, теле- и кинопродюсер, Андрей БЫСТРИЦКИЙ, член Академии Российского телевидения, декан факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, профессор.

География участников «ТЭФИ-Капитал» традиционно обширная – ежегодно оргкомитет получает работы со всех уголков страны – из Архангельска, Владикавказа, Симферополя, Кемерово, Улан-Удэ, Тобольска, Кирова и других регионов России.

Как отметили в оргкомитете конкурса, в Уфе всегда гостеприимно встречают гостей, здесь широкие и чистые улицы, отзывчивые, вежливые люди и, конечно, вкусная еда.

Справка:

«Капитал» - самая молодая премия поколения ТЭФИ. Ее вручили в 2019 году впервые в рамках V Ялтинского Международного экономического форума.

Премия поощряет труды лучших журналистов и телеканалов, освещающих события в жизни предпринимателей и бизнес-сообщества. Проведение « ТЭФИ-Капитал» направлено на формирование позитивного образа предпринимателя.

Источник: Молодежная газета