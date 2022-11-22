Сельхозпредприятия с крупными инвестпроектами в 2022 году произвели треть молока в Башкортостане

В 15 таких молочных комплексах за 10 месяцев 2022 года произвели 204 тыс. тонн молока, что составляет треть общереспубликанского объема (643 тыс. т.)

– Более 26 тыс. тонн с начала года надоили в обществах с ограниченной ответственностью МФ «Урожай» Аургазинского района и «Северная Нива Башкирия» Ермекеевского района, – сказал он. – Около 20 тыс. тонн молока произвели в «СП Базы» Чекмагушевского района и «АП Калинина» Стерлитамакского района. Также положительная динамика в производстве товарного молока обеспечена за счет целенаправленной племенной работы и интенсификации отрасли.

Всего в республике сегодня реализуются 23 проекта, которые направлены на создание молочных ферм и переработку молока. Их общая стоимость – 26 млрд рублей. Большинство – высокой степени готовности, в их реализацию уже вложено более половины запланированной стоимости.

Справочно:

Предприятия, реализующие в республике свои инвестпроекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, получают льготу по налогу на прибыль. Также действуют дополнительные преференции, в частности земельные участки под проекты предоставляются в аренду без проведения торгов, возмещаются затраты на строительство инфраструктуры.