В России отмечают 100-летие со дня рождения выдающегося ученого Александра Зиновьева

Дань памяти ученому от alma mater

С Московским государственным университетом (МГУ) им. М.В. Ломоносова Александра Зиновьева связывают 60 лет жизни. Будущий выдающийся ученый был студентом, аспирантом и заведующим кафедры логики МГУ. Именно здесь он совершил научный прорыв советской философии, читал лекции на философском факультете после возвращения из 20-летнего изгнания.

Сегодня вуз отдает дань памяти известному выпускнику. Имя Александра Зиновьева носит Международный научно-образовательный центр МГУ. А в этом году в рамках празднования 100-летия со дня рождения ученого учреждены 10 персональных стипендий имени Зиновьева для студентов философского факультета вуза.

В рамках празднования юбилея Александра Зиновьева в конце мая в МГУ прошел VIII Российский философский конгресс «Философия в полицентричном мире». Соорганизаторами мероприятия выступили Институт философии РАН и Российское философское общество.

В течение трех дней участники конгресса обсуждали проблемы истории и теории философии, профессиональную и гражданскую ответственность современного философа, состояние и перспективы развития отечественной философии, а также проблемы философии в образовательном пространстве России. Также участники прослушали открытую лекцию профессора Пекинского педагогического университета Чжан Байчуня «О духовной жизни человека: к основаниям русской религиозной философии». Помимо очных мероприятий в рамках конгресса были организованы 24 секции, 14 симпозиумов, 25 круглых столов в онлайн-формате.

За неделю до проведения конгресса в Шуваловском корпусе МГУ начала работу выставка «Зиновьевские высоты России». В экспозицию вошла уникальная коллекция философских, поэтических, художественных работ, в том числе семейный архив Зиновьевых, документы, письма, черновики рукописей, уникальные издания, картины и стихи философа, предметы современного искусства.

Это не первый показ выставки — в марте она была представлена в Государственной Думе РФ. До конца года уникальную коллекцию смогут увидеть жители других регионов России. Экспозиция будет представлена в ведущих университетах и библиотеках страны.

Найти решение глобальных вопросов будущего

Попытаться раскрыть свое видение глобальных проблем, с которыми сталкивается российское общество, опираясь на труды Александра Зиновьева, и предложить свои варианты их решения в будущем могут участники открытого конкурса сочинений Института философии РАН.

Конкурс «Цивилизация будущего и будущее цивилизации» по мотивам романа Зиновьева «Глобальный человейник» проводится в этом году также в рамках празднования 100-летия ученого. До 1 сентября все желающие могут направить на электронный адрес оркомитета [email protected] эссе или научную статью. В октябре будут определены трое лучших авторов, чьи работы могут быть опубликованы в одном из специализированных научных журналов Института философии РАН. Награждение победителей пройдет 27 октября на международной конференции «Современная Россия: общество, в котором мы живем. К 100-летию А.А. Зиновьева».

Социологический роман Александра Зиновьева «Глобальный человейник», опубликованный в 1997 году, отражает результаты проведенных философом исследований западного и постсоветского общества, а также современных тенденций социальной эволюции человечества. Автор показывает жизнь человечества в эпоху, когда в результате безудержной глобализации и распространения «западнизма» весь мир превратился в «однопартийный» социум.

Зиновьев пытался предвидеть коренные изменения, которые могут повлечь за собой бесконтрольное распространение и использование компьютерных технологий и разработок в области искусственного интеллекта. За прошедшие 25 лет в мире многое изменилось, но главные тенденции, лишь сатирически намеченные философом в романе, получили дальнейшее, зачастую неожиданное развитие и воплощение.

День рождения на малой родине

Одним из ключевых мероприятий, посвященных 100-летию философа, станет Международный научный форум «Зиновьевские чтения» на базе Костромского государственного университета (КГУ).

Участникам форума предложено обсудить идеи Зиновьева в пространстве отечественной философии, логики и социологии, его критический метод и особенности научной и социокультурной аналитики, творческие методы и жизненный путь.

Заявки на участие в «Зиновьевских чтениях» принимаются до 1 октября по электронной почте [email protected]. В заявке необходимо указать следующие данные: ФИО, место работы, должность и ученую степень, контакты для связи, а также темы выступления. Доклады научной конференции будут опубликованы в сборнике материалов по итогам форума.

Также в рамках форума запланирован международный пленэр «Путешествие из Чухломы в Москву», который пройдет с 15 по 30 октября на малой родине мыслителя — в Чухломском районе Костромской области. В течение двух недель художники из России, Республики Беларусь, Донецкой и Луганской народных республик будут работать в окрестностях старинного города, расположенного на Чухломском озере, а также в отдаленных селах и деревнях русской глубинки. Завершится пленэр выставкой «Я глубоко русский человек…».

Кроме того, накануне дня рождения ученого, 28 октября, в Костромской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческий концерт «Слово о России» с участием российских поэтов и писателей.

Юбилей философа впервые отмечается на государственном уровне. 1 октября прошлого года Президент России Владимир Путин подписал Указ №564 о праздновании в 2022 году 100-летия Александра Александровича Зиновьева (1922–2006) — великого русского мыслителя, всемирно известного писателя, классика русской литературы, первого философа России ХХ века, одного из трех крупнейших логиков мира, патриарха отечественной социологии, крупнейшего идеолога России рубежа ХХ-ХХI веков, борца, патриота, выдающегося гражданина нашей страны, фронтовика Великой Отечественной войны. Его творческое наследие включает в себя около 40 книг и охватывает ряд областей знания: социологию, социальную философию, математическую логику, этику, политическую мысль.



https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/56091/

