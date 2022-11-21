В Башкортостане определили 5 территорий для развития туризма

Решение принято на первом заседании рабочей группы по выявлению объектов туристского интереса в рамках федерального проекта «Земля для туризма» и определения для этого земельных участков.

3 земельных из них расположены на территории Мелеузовского района, вблизи Нугушского водохранилища; 2 – на территории Гафурийского района, вблизи Красноусольских минеральных источников и геологических разрезов «Усолка», «Дальний тюлькас».

Руководитель Управления Росрестра по РБ Петр Клец отметил, что целью проекта «Земля для туризма» – найти объекты, потенциально притягательных для туристов, и выявить участки для размещения туристической инфраструктуры.

Министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская сообщила, что информация о выявленных участках будет размещена на Публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) в разделе «Земли для туризма». Заинтересованные лица, инвесторы могут подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.

Реализация проекта «Земля для туризма» позволит создать в регионе более комфортные условия для привлечения новых инвесторов в отрасль, освоить и облагородить новые территории, повысив качество жизни жителей региона.