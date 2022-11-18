-14 °С
Ҡар
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Общие статьи
18 Ноябрь , 13:00

В Башкортостане предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства стало участником нацпроекта «Производительность труда»

Башкортостане ООО «Башплодородие» внедрит инструменты бережливого производства, сократит потери и оптимизирует потоки благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Соответствующее соглашение подписано с Правительством региона в лице первого заместителя Премьер-министра Правительства РБ – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова.

В Башкортостане предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства стало участником нацпроекта «Производительность труда»
В Башкортостане предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства стало участником нацпроекта «Производительность труда»

 

Сфера деятельности ООО «Башплодородие» включает в себя обеспечение сельхозтоваропроизводителей средствами химизации – минеральными удобрениями и средствами защиты растений, выполнение агрохимических работ, таких как внесение удобрений, химическая обработка сельскохозяйственных культур, производство жидких минеральных удобрений. Также предприятие оказывает услуги ответственного хранения средств химизации.

Республика продолжает активно привлекать предприятия к реализации нацпроекта «Производительность труда». «Башплодородие» - это уже 143-й участник. Поддержку в реализации нацпроекта окажут специалисты Регионального центра компетенций Башкортостана. Они помогут найти скрытые резервы, повысить эффективность производства без дополнительных инвестиций в расширение или модернизацию производства, - рассказал Рустам Муратов.

По словам директора ООО «Башплодородие» Эльмира Асаева целью участия в проекте является улучшение работы складского хозяйства, внедрение современных методов и автоматизация складского учета. Также в планах обновить парк техники по программе субсидирования и льготного лизинга для участников нацпроекта.

- С запуском в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» – системы, предназначенной для отслеживания всех процессов оборота пестицидов и агрохимикатов, услуги по хранению средств химизации на складских помещениях предприятия стали более востребованными. Поэтому нам необходимо оптимизировать логистические процессы и расходы на содержание складов, улучшить использование площадей и ресурсов, эффективно организовать работу складского персонала и увеличить производительность труда, - отметил Эльмир Асаев.

Эксперты РЦК приступят к работе на предприятии уже в следующем месяце и, на протяжении 6 месяцев будут обучать сотрудников предприятия бережливым инструментам, помогут выявить места, которые нуждаются в улучшении.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» стартовал в Башкортостане в октябре 2018 года. В числе основных критериев отбора – выручка от 400 млн рублей в год, участие иностранного капитала до 50 % и принадлежность к несырьевым секторам экономики.

Справочно:
Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.  В Республике Башкортостан координатором и ответственным исполнителем по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» является Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ. Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале https://производительность.рф/

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика