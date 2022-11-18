В Башкортостане предприятие по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства стало участником нацпроекта «Производительность труда»

Сфера деятельности ООО «Башплодородие» включает в себя обеспечение сельхозтоваропроизводителей средствами химизации – минеральными удобрениями и средствами защиты растений, выполнение агрохимических работ, таких как внесение удобрений, химическая обработка сельскохозяйственных культур, производство жидких минеральных удобрений. Также предприятие оказывает услуги ответственного хранения средств химизации.

– Республика продолжает активно привлекать предприятия к реализации нацпроекта «Производительность труда». «Башплодородие» - это уже 143-й участник. Поддержку в реализации нацпроекта окажут специалисты Регионального центра компетенций Башкортостана. Они помогут найти скрытые резервы, повысить эффективность производства без дополнительных инвестиций в расширение или модернизацию производства, - рассказал Рустам Муратов.

По словам директора ООО «Башплодородие» Эльмира Асаева целью участия в проекте является улучшение работы складского хозяйства, внедрение современных методов и автоматизация складского учета. Также в планах обновить парк техники по программе субсидирования и льготного лизинга для участников нацпроекта.

- С запуском в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» – системы, предназначенной для отслеживания всех процессов оборота пестицидов и агрохимикатов, услуги по хранению средств химизации на складских помещениях предприятия стали более востребованными. Поэтому нам необходимо оптимизировать логистические процессы и расходы на содержание складов, улучшить использование площадей и ресурсов, эффективно организовать работу складского персонала и увеличить производительность труда, - отметил Эльмир Асаев.

Эксперты РЦК приступят к работе на предприятии уже в следующем месяце и, на протяжении 6 месяцев будут обучать сотрудников предприятия бережливым инструментам, помогут выявить места, которые нуждаются в улучшении.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» стартовал в Башкортостане в октябре 2018 года. В числе основных критериев отбора – выручка от 400 млн рублей в год, участие иностранного капитала до 50 % и принадлежность к несырьевым секторам экономики.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Республике Башкортостан координатором и ответственным исполнителем по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» является Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ. Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале https://производительность.рф/