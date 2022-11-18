В Башкирии контрольно-надзорные органы продолжат снижать административное давление на бизнес

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, контрольно-надзорных органов, бизнес-омбудсмен Башкортостана. Участники обсудили вопросы снижения административного давления на бизнес в ходе проверочных мероприятий, деятельность административных комиссий, проблемы предпринимателей в ходе проведения контроля за благоустройством, порядок привлечения их к ответственности и формы наказания.

- Республика Башкортостан является одним из передовых регионов по созданию благоприятных и безопасных условий для ведения предпринимательской деятельности, - отметил бизнес-омбудсмен. – Не отрицая важную роль контрольно-надзорных мероприятий, институт Уполномоченного всегда выступает за снижение административного давления на бизнес. Уверен, что все принимаемые меры, такие как введение моратория на проверки, внедрение новых видов контроля, ориентирование на профилактику правонарушений, будут способствовать развитию комфортной и безопасной среды для предпринимательской деятельности, - подчеркнул Уполномоченный.

Подробно о мерах, принимаемых Прокуратурой Республики Башкортостан, направленных на защиту бизнеса участникам заседания рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры РБ Илья Голубев. Он отметил, что надзор за исполнением законодательства о контрольно-надзорной деятельности является одним из основополагающих направлений прокурорской работы в сфере защиты прав предпринимателей.

Представитель прокуратуры проинформировал участников по вопросам реализации Федерального закона о государственном и муниципальном контроле. Согласно представленной им информации в соответствии с новым законодательством расширено количество видов проверок. Все эти меры принимаются с целью снижения административного давления на предпринимателей и создания для них комфортных и безопасных условий работы. Появились такие виды контроля, как профилактический визит, мониторинг, постоянный контроль, рейды. Кроме этого, в законе предусмотрено больше профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений.

В то же время, по представленным прокуратурой данным, некоторые ведомства в ходе проведения проверок при наличии оснований не заменяли административное наказание в виде штрафа на предупреждение. Им было рекомендовано для снижения давления на предпринимателей активнее использовать в своей практике механизмы профилактики нарушений обязательных требований.

В ходе заседания о своей работе высказались и представители контрольно-надзорных органов. По их информации, работа по внедрению профилактических мероприятий в ведомствах ведется и будет продолжена.

В завершение мероприятия, бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин поблагодарил участников за активную работу, и отметил, что в ближайшее время по итогам обсуждения будет подготовлена соответствующая резолюция. Участники договорились продолжить работу по вопросам снижения административного давления на предпринимателей в ходе проведения проверочных мероприятий.