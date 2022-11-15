В Башкортостане мобилизованным предоставят отсрочки уплаты арендной платы за пользование госимуществом

Проектом предусматриваются отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.



– Цель нововведения – оказание имущественной поддержки мобилизованных арендаторов госимущества Республики Башкортостан, – пояснила министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Такая мера государственной поддержки будет предоставляться гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящим военную службу по контракту, либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.