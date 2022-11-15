О создании Международного центра профессионального образования

Новый образовательный объект станет уникальной площадкой, на которой реализуются новые технологии подготовки кадров, специалисты будут обмениваться лучшими практиками в системе профессионального образования.

Эксперты отмечают, что строительство центра в условиях санкций приобретает особое значение, поскольку решается огромный объем задач. Сегодня особое внимание необходимо уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов. В данной ситуации стратегически важно наращивать подготовку национальных кадров и увеличивать количество выпускников профильных вузов, а также качество их подготовки.

Фото Правительства РБ.