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15 Ноябрь , 09:00

О создании Международного центра профессионального образования

В соответствии с поручением Правительства Республики Башкортостан в регионе будет создан Международный центр профессионального образования в Республике Башкортостан в 2022-2023 годах.

О создании Международного центра профессионального образования
О создании Международного центра профессионального образования

Новый образовательный объект станет уникальной площадкой, на которой реализуются новые технологии подготовки кадров, специалисты будут обмениваться лучшими практиками в системе профессионального образования.

Эксперты отмечают, что строительство центра в условиях санкций приобретает особое значение, поскольку решается огромный объем задач. Сегодня особое внимание необходимо уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов. В данной ситуации стратегически важно наращивать подготовку национальных кадров и увеличивать количество выпускников профильных вузов,  а также качество их подготовки.

Фото Правительства РБ.

Автор:Айбулат Ишназаров
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