В Конгресс-Холле «Торатау» состоялся круглый стол на тему «От гидрореабилитации к спорту высших достижений». Мероприятие прошло в рамках форума-выставки «Ломая барьеры», который проходит в столице с 8 по 10 ноября.

Спикерами мероприятия выступили: заместитель министра спорта Республики Башкортостан Эльза Карамурзина, исполнительный директор Общероссийской общественной Благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» Ольга Бойко, руководитель региональной общественной организации Республики Башкортостан «Центр коррекции здоровья» Наиль Гарифуллин, директор Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» Лилия Макина, председатель БРО Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада России» Кристина Коваленко.

«Данное мероприятие одно из самых масштабных в реабилитационной индустрии, проводимых в Республике Башкортостан. Напомню, в этом году в Уфе на базе центра спортивной подготовки Башкортостана имени Римы Баталовой будет создан республиканский центр адаптивного спорта. До конца года ему будет передан спортивный комплекс «Нефтяник» с бассейном», - отметила Эльза Карамурзина.

Участники круглого стола обсудили развитие зимних адаптивных видов спорта в республике Башкортостан по программе «Специальной Олимпиады России», а также эффективность и перспективы гидрореабилитации.

Справочно:

Гидрореабилитация – это педагогическое специфическое явление, сущность которого заключается в обучении и воспитании человека в условиях водной среды и средствами водной среды, с целью формирования качественно нового более высокого от исходного уровня физической и общественной активности человека с отклонением в состоянии здоровья.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/19395/