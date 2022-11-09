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9 Ноябрь , 14:52

В Уфе на форуме «Ломая барьеры» состоялся инклюзивный показ мод

Мероприятие прошло в уфимском Конгресс-холле «Торатау», где продолжает работу I Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры».

В Уфе на форуме «Ломая барьеры» состоялся инклюзивный показ мод
В Уфе на форуме «Ломая барьеры» состоялся инклюзивный показ мод

Модели с ограниченными возможностями здоровья представили на показе осеннюю коллекцию, а в мероприятии приняли участие также московские дизайнеры.

Так, директор по развитию компании «Ортомода» в Москве дизайнер Алиса Шувалова рассказывает, что фирма, которая существует на рынке более 20 лет, создает и продвигает адаптивную одежду и ортопедическую обувь.

- Мы работаем с различными организациями страны, стараемся проводить показы по всей России. Недавно был показ в Кемерово, - рассказывает Алиса Шувалова. - Мы создаем общество равных возможностей. Одежда универсальна, подходит для всех категорий граждан.

По словам Алисы Шуваловой, сегодня в Уфе была представлена новая коллекция адаптивной одежды, которая называется «Осень в городе».

- Дизайн разработали наши художники, на тканях изображены города и природа России в самых разных проявлениях.

Дизайнер отметила, что компания также заботится об экологии. Так, например, на показе была представлена коллекция обуви из  переработанного пластика.

https://mgazeta.com/articles/novosti/2022-11-09/v-ufe-na-forume-lomaya-bariery-sostoyalsya-inklyuzivnyy-pokaz-mod-3022079

Автор:Айбулат Ишназаров
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