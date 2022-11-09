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9 Ноябрь , 10:23

В Башкирии будет создан Центр туризма для инвалидов

По предложению участников форума «Ломая барьеры» в Башкортостане будет создан Центр туризма для инвалидов. Этой новостью поделился в соцсетях Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ.  

В Башкирии будет создан Центр туризма для инвалидов
В Башкирии будет создан Центр туризма для инвалидов

«Сегодня мы по-настоящему «ломаем барьеры» на нашем I Всероссийском открытом форум-выставке «Ломая барьеры»! – пишет Андрей Назаров. – Здесь взаимодействуют предприятия, организации, органы власти – все, кто реально оказывает помощь особенным людям.

Мы организовали форум с АСИ, чтобы радикально изменить ситуацию в этой области. Многие из их наработок мы реализуем в сфере социальной и экономической направленности.

Один из таких проектов начинаем сегодня: 5 наших предприятий берут на себя социальные обязательства в рамках инклюзивного проекта «Открыто для всех».

Также, по предложению участников, в Башкортостане будет создан свой Центр туризма для инвалидов. У нас очень красивая природа, и ее хочется показать всем гражданам, в том числе и тем, которые имеют ограниченные возможности здоровья.

Наш форум мы будем проводить ежегодно, чтобы фиксировать: что уже сделано, а какие шаги необходимо предпринять дополнительно».

Источник: https://vk.com/wall555400080_1853

Автор:Айбулат Ишназаров
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