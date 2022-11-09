На форум «Ломая барьеры» в Уфе приехал испытатель бионических протезов из Москвы

В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» вот уже второй день подряд проходит I Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры». Это уникальная площадка для обсуждения актуальных вопросов реабилитации и профилактики инвалидности. Среди участников – представители московской компании «Моторика», которая занимается изготовлением бионических протезов. О продукции не понаслышке знает 37-летний Сергей Бачу, который работает на производстве испытателем. Несчастный случай произошел с мужчиной в подростковом возрасте – он залез на высоковольтный столб и получил тяжелую травму, вследствие которой лишился рук. Около 20 лет Сергей не пользовался никакими протезами.

- На сегодняшний день я уже около пяти лет пользуюсь биоэлектрическими протезами односхват (то есть протез просто открывается и закрывается), - рассказывает Сергей. – Конечно, есть модели более сложные, где пальцы можно запрограммировать на разные жесты.

Работа мужчины заключается в тестировании новых разработок. В случае возникновения каких-либо недостатков, Сергей сообщает об этом производителю. Стоят такие протезы недешево, цена зависит от сложности травмы и типа протеза. По словам Сергея, у большинства пользователей, при наличии необходимых документов, есть возможность получить компенсацию от государства. Кроме того, людям с подобными особенностями могут помочь и в благотворительных фондах.

В свободное время Сергей Бачу занимается пара-сноубордом, выступает за сборную Московской области на чемпионате России.

- Каждый сезон занимаюсь этим видом спорта и улучшаю навыки. Сноубординг мне очень нравится, это здорово! – говорит мужчина.



https://mgazeta.com/articles/novosti/2022-11-09/na-forum-lomaya-bariery-v-ufe-priehal-ispytatel-bionicheskih-protezov-iz-moskvy-3021434?ysclid=la9gk49ms1931282868