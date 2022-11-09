Андрей Назаров: «Создание и развитие благоприятной среды для жизни – важнейшая стратегическая задача Правительства Башкортостана»

В Центре управления Республикой Башкортостан Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание по вопросу реализации мероприятий в рамках Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан. В мероприятии в режиме ВКС приняла участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также члены Правительства и Главы муниципальных районов и городских округов.

Андреем Назаровым было отмечено, что Башкортостан уже не первый год активно участвует в проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ), где сотрудничество ведется в области создания благоприятного инвестиционного климата, развития социальной сферы, туризма. По словам Премьер-министра, любой рейтинг стимулирует регион к дальнейшему движению и прежде всего отражает результаты работы по повышению привлекательности малой родины – места, где хочется жить и работать.

– Рейтинги показывают, насколько комфортна и качественна жизнь наших граждан. В этом их основной смысл. Результаты эффективной деятельности управленческой команды республики нашли свое отражение в Национальном инвестиционном рейтинге. За 7 лет Башкортостан поднялся в нем с 40 на 5 место и последние 2 года удерживаем позицию в лучшей пятерке регионов, – подчеркнул Премьер-министр. – Несмотря на ряд сложностей, текущая картина девяти месяцев показывает, что у республиканской экономики сформирован значительный «запас прочности».

Председатель Правительства республики напомнил, что индекс промышленного производства по итогам этого периода составил 103,1%, что на 2,7 процентных пунктов выше среднероссийского значения.

– Существенно – на 18,6% выросли объемы в сельском хозяйстве. Сохраняется положительная тенденция по вводу жилья – здесь рост на 7,2%. Республика остается привлекательной для инвестора. Объем капиталовложений в нашу экономику за первое полугодие составил почти 162 млрд рублей, с ростом на 4,1%. Среднемесячная заработная плата увеличилась сопоставимо с общероссийскими темпами – за 8 месяцев на 15,4%. По сравнению с началом года почти на четверть сократилось количество безработных, – сказал Андрей Назаров.

Как было отмечено на совещании, за сухими цифрами официальной статистики всегда скрывается самое важное – качество жизни населения, где в помощь регионам АСИ внедрило уникальный инструмент – Рейтинг качества жизни.

Андрей Назаров напомнил, что недавно Владимир Путин анонсировал второй Рейтинг качества жизни, результаты которого будут подведены Агентством под завершение года. Премьер-министр отметил, что этот рейтинг гораздо шире инвестиционного, так как он охватывает 10 элементов среды, наиболее значимых для человека – комфорт и удобство для жизни, экономические возможности, отношения в обществе, отношения с государством, где большое значение в нем имеет мнение людей.

Участники совещания пришли к общему мнению, что несмотря на то, что Рейтинг качества жизни оценивает усилия региональных органов исполнительной власти, в работу также должны активно включиться главы администраций муниципальных районов и городских округов. Инфраструктура, деятельность муниципальных организаций, отношение к жителям, клиентоориентированность и многое другое – это сфера ответственности муниципалитетов.

О Рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан и позициях Республики Башкортостан подробно рассказала Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По ее словам, Башкортостан находится в лидерах по созданию качественной среды для жизни граждан среди регионов России.

– По образованию и развитию хотела бы тоже зафиксировать показатель доли выпускников СПУ, сдавших демонстрационный экзамен по стандартам «WorldSkills». Если в прошлом в первом рейтинге это было всего 10%, то в рейтинге этого года 39,3%, то есть почти 40 процентов выпускников среднего профессионального образования сдали демонстрационные экзамены по стандартам «WorldSkills». Хотела бы отметить также позитивную динамику в части удовлетворенности мерами социальной поддержки в регионе, а также сокращением сроков получения такой помощи для семей и для граждан, кому такая помощь положена. По центрам занятости тоже видим позитивную динамику. И с точки зрения простоты постановки на учет, оформления статуса безработного, сроков и соответственно срока подбора работы, что тоже является таким позитивным фактором, – подчеркнула Светлана Чупшева.

Во время совещания в режиме ВКС была торжественно открыта «умная» спортивная площадка, созданная в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт» в городе Стерлитамак. Министр спорта РБ Руслан Хабибов и глава города Стерлитамак Рустем Газизов сообщили, что это одна из первых «умных» спортплощадок в республике, количество которых год из года будет увеличиваться.

Завершая совещание, Андрей Назаров заострил внимание на том, что, уже понимая предварительные результаты рейтинга и понимая где нужно «поднажать», необходимо сейчас определиться с первоочередными мерами, актуализировать соответствующие дорожные карты и обеспечить должное взаимодействие и деятельное участие органов местного самоуправления.

– Создание и развитие благоприятной среды для жизни – важнейшая стратегическая задача Правительства Башкортостана. Решить ее можно только совместными усилиями, – резюмировал Премьер-министр, сообщает сайт Правительства РБ.