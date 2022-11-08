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8 Ноябрь , 15:02

На форуме «Ломая барьеры» подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор»

Во вторник, 8 ноября, в рамках I Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры» состоялась церемония подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор».

На форуме «Ломая барьеры» подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор»
На форуме «Ломая барьеры» подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор»

 

Проект призван помогать людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Со стороны Башкортостана документ подписал премьер-министр Андрей Назаров, со стороны  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» — директор дивизиона «Качество жизни» направления «Социальные проекты» АСИ Александр Пироженко и со стороны благотворительной службы поиска медицинской помощи «Верное направление» — генеральный директор организации Антон Яремчук.

«В рамках реализации данного соглашения к 2025 году в Башкортостане планируется создать систему комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В частности, будет организована координация работы мультидисциплинарной команды в регионе при оказании помощи гражданам, попавшим в ТЖС, определены шаблоны маршрутов поддержки таких граждан, а также будут собраны лучшие практики в данном направлении», — сказал Андрей Назаров.

В рамках пленарного заседания форума-выставки «Ломая барьеры» также состоялось награждение социально ответственных работодателей Башкортостана. По информации пресс-службы регионального правительства, заслуженные награды из рук премьер-министра получили управляющий директор ПАО ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение Евгений Семивеличенко, директор научно-производственной фирмы «Пакер» Марат Нагуманов, генеральный директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива» Раиль Фахретдинов, а также генеральный директор ПАО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

Завершилось пленарное заседание подписанием национальных инклюзивных договоров сразу несколькими предприятиями и организациями региона: ПАО ОДК-УМПО, ООО Завод пластмассовых изделий «Альтернатива», Научно-производственная фирма «Пакер», сеть кофеен «KumpanCafe& Coffee» и ООО «Фабрик Косметик». Данным соглашением работодатели заявляют о важности инклюзии для компании, необходимости инклюзии и готовности предпринимать шаги для ее развития.

Автор:Айбулат Ишназаров
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