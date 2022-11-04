В школах Башкортостана изучают 13 родных языков, работают 58 национальных гимназий и лицеев, 15 воскресных школ.

В республике выпускают печатные издания на русском, башкирском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском языках.

Все возникающие вопросы по межнациональным отношениям координирует Совет при Главе Башкортостана.

С 2000 года в республике работает Ассамблея народов Башкортостана. Председатель Ассоциации народов республики Зугура Рахматуллина убеждена: “В единстве и согласии - наша многонациональная сила. Больше 190 народов проживает в нашей стране, каждый из которых имеет собственную культуру, традиции и обычаи, но их объединяет одно: принадлежность к России и желание процветания страны.

Мы гордимся своей сильной и единой страной - она защищает свои национальные интересы, свой народ и никого и ничего не боится. Сегодня, в условиях геополитических угроз, возрождения нацизма у наших границ, многонациональные защитники страны противостоят не украинским неонацистам, а прежде всего коллективному Западу”.

Россияне еще в 1612 году доказали, что народное единство способно побороть любого сильного врага. И сегодня вся Россия плечом к плечу борется за безопасность не только своей земли, но и каждого русскоговорящего по всему миру.

Каждый россиянин сейчас должен чувствовать единство в борьбе с украинским неонацизмом и русофобией, работать в целях процветания страны и защиты ее национальных интересов.

Несмотря на политическое и экономическое давление на Россию, в стране есть сплоченность всех народов и конфессий, которая направлена на социально-экономическое развитие государства и сохранение суверенитета.