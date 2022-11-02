Радий Хабиров поздравил аграриев Башкортостана с Днём работника сельского хозяйства

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар! Добрый день, дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! От имени всех жителей республики хочу сказать спасибо за ваш добросовестный труд!

В сегодняшних сложных условиях вы решаете государственно важную задачу обеспечения продовольственной безопасности страны. Впервые за последние 30 лет выращен рекордный урожай зерновых – 5,2 млн тонн. Накопано более 1,3 млн тонн сахарной свеклы, собрано 320 тысяч тонн подсолнечника.

Абсолютными лидерами стали аграрии Стерлитамакского района, которые намолотили более 300 тысяч тонн зерна. А шесть районов превысили отметку в 200 тысяч тонн. Поздравляю их!

Лучшие хозяйства, собравшие достойный урожай, – «Башкир-Агроинвест», группы компаний «Урожай» и «Нерал», МТС «Центральная», агрокомплекс «Авилат». Они – гордость нашего АПК.

Залогом успешного проведения полевых работ, в целом развития отрасли является обновление техники. За последние четыре года мы закупили более 12 тысяч единиц техники более чем на 37 млрд рублей.

Развивается сельхозмашиностроение. Это более 150 видов и модификаций техники, не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам, в том числе знаменитая и полюбившаяся многим хозяйствам косилка «Чулпан». Предприятия республики освоили изготовление около 3 тысяч наименований импортозамещающих запасных частей.

Хочу отметить среди присутствующих лучших механизаторов отрасли. Это Сахиулла Аюпович Билалов, Константин Николаевич Гладких, Забир Тавкимович Гильмитдинов, Радик Дарвинович Бакиров и многие другие. Давайте поприветствуем наших героев труда!

(Аплодисменты)

Засуха прошлого года сильно ударила по нам, более всего сказалась на животноводстве. Но, несмотря на это, аграрии продолжают закупать высокопродуктивный племенной скот, строить новые фермы. Лучшего результата по надою молока добились «Северная Нива Башкирия», «Базы» и «Урожай». Большое вам спасибо!

Аграрии республики продолжили реализацию крупных проектов и по итогам первого полугодия 2022 года обеспечили почти двукратный рост инвестиций. Отрасль становится одной из самых привлекательных для инвесторов. Сейчас в АПК реализуют 63 инвестиционных проекта на сумму более 110 млрд рублей.

Четыре года назад, когда мы начинали работу по привлечению инвестиций, я был твёрдо уверен и говорил коллегам из Министерства сельского хозяйства республики, что вскоре инвесторы будут стоять в очереди к нам. И они приходят.

Большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вносят фермерские хозяйства. Сегодня 8 тысяч фермеров производят 15 процентов агропродукции.

В этом году порадовали работники пищевой индустрии. За девять месяцев рост отгрузки достиг 15 процентов. На экспорт отправили 270 тысяч тонн продукции. Конечно, в этом плане стремимся к наращиванию объёмов переработки. Это задача, которую я поставил нашему Минсельхозу.

В республике производится практически весь ассортимент продуктов питания. С уверенностью могу сказать, что Башкортостан сегодня полностью закрывает свои потребности в продовольствии. Это очень важно для наших жителей.

В этом году на развитие пищевой промышленности мы совместно с федеральным центром выделили 185 млн рублей. Программа реализуется хорошими темпами, попробуем увеличить её финансирование.

Государство всегда будет поддерживать агропромышленный комплекс. Ежегодно мы направляем в отрасль порядка 7 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей из республиканского бюджета. Я очень признателен Министерству сельского хозяйства республики за активную работу с федеральным Минсельхозом по формированию большого портфеля льготных кредитов – 26 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Это выгодные для сельчан кредиты. Мы продолжим эту работу.

Радует и сельскохозяйственная наука. В прошлом году наш аграрный университет запустил уникальный лабораторный комплекс, который позволит ускорить селекционный процесс в племенных хозяйствах с 10 до 3 лет. Это должно помочь импортозаместить к 2025 году треть поголовья племенного скота.

Важнейшим приоритетом мы, безусловно, считаем создание комфортных условий жизни на селе. В рамках программы комплексного развития сельских территорий из федерального бюджета ежегодно получаем 1,5 млрд рублей. Кроме того, мы направляем на село средства по различным республиканским программам и планируем увеличивать это финансирование. Понимаем, что селянам нужны парки и скверы, хорошие дороги, социальные объекты.

Дорогие друзья!

Сегодня мы шлём слова поддержки нашим землякам, которые бьются на передовой с нацизмом. Более 700 работников АПК с достоинством отправились защищать нашу Родину. Многие из них пошли по зову сердца, не дожидаясь повестки. Они – настоящие герои.

Благодарю руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств за активную помощь мобилизованным и их семьям. Для бойцов закупаются товары первой необходимости, рации, квадрокоптеры, приборы ночного видения, формируются продуктовые наборы. Семьям мобилизованных оказывается материальная помощь.

Хочу особо отметить те организации, которые принимают в этом активное участие. Это кармаскалинская «Артемида», Чишминский маслоэкстракционный завод, Стерлитамакский молочный комбинат, кугарчинский «Тавакан», ишимбайский фермер Евгений Григорьевич Лейтер и многие другие. Огромное за это спасибо!

Отмечу, мы решили упорядочить снабжение мобилизованных жителей и башкирских батальонов. На базе «Башсельхозтехники» организовали работу по приёмке, хранению и формированию гуманитарных грузов для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики, батальонам имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также мобилизованным ребятам.

Уважаемые товарищи!

В это непростое время от нас требуется выдержка, усердие, мобилизация всех ресурсов, единство и самоотверженный труд. Вы, дорогие аграрии, являетесь для всех примером добросовестного отношения к делу, настоящего патриотизма. Спасибо вам! Мы вами очень гордимся.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира и добра.

С праздником вас! Байрам менән!

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В завершение выступления Глава Башкортостана вручил дипломы руководителям муниципалитетов, которые продемонстрировали высокие показатели производства сельхозпродукции. Кроме того, Радий Хабиров наградил победителей республиканского конкурса «Урожай-2022». Лучшие механизаторы и водители региона получили новые отечественные автомобили LADA GRANTA.

Торжественное собрание завершилось концертом творческих коллективов и артистов Башкортостана.

– Ещё раз спасибо за ваш добросовестный труд! В последние годы мы стараемся создавать для жителей сельских районов комфортную среду, вкладываем довольно серьёзные средства, – резюмировал Радий Хабиров. – А наряду с модернизацией парка сельхозтехники мы развиваем её производство у себя в республике. Важно, чтобы она была востребованной на селе.