+30 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Очистить
Баҫмалар : 1
Материалдар төрө
Ихтыяж буйынса
Бөтә текст
1
Иптәшен ҡотҡарам тип аяҡһыҙ ҡалған
Байтулла Фәтҡуллин - ысын Герой!
8 Августа , 09:10
2
Ялған "батыр" төрмәгә оҙатылған
МХО яугирының наградаһын урлаған...
8 Августа , 08:30
3
Өфөлә көрәшселәр йыйылды
“Көрәш көнө” дзюдо һөйөүселәрҙе берләштерҙе
8 Августа , 07:00
4
Өфө урамынан бер күренеш
#ЮлайКәримовфотоһы
8 Августа , 05:20
5
Арыҫландай батыр бул...
Өфөнән "Башҡортостан геройҙары" программаһы финалсыһы, махсус хәрби операцияла "Игла" позывнойы менән ҡатнашҡан Алина Маннанова әсәй булған! 
8 Августа , 04:15
6
Йәш экологтарыбыҙ ҙур сараға бара
Сентябрҙә Силәбе өлкәһенең Магнитогорск ҡалаһында дүртенсе Бөтә Рәсәй балалар экологик форумы үтә. Унда Башҡортостандан төрлө конкурс һәм олимпиада еңеүселәре ҡатнаша.
8 Августа , 04:10
7
Хәйерле иртә!
Көнөгөҙ имен булһын! Ауырыуҙар-сырхауҙар һеҙҙе урап үтһен! Шатлыҡта, ҡыуаныста йәшәгеҙ был көндө! Амин!
8 Августа , 03:00
8
Мәтрүшкәле сәй (хикәйә) Лариса Абдуллина
«Миләүшә, һылыуым, һин, моғайын, аптырай торғанһыңдыр: ниңә әле был ағайым миңә һәйбәт мөнәсәбәт күрһәтә, тип. Йәш сағымда әсәйеңә ғашиҡ инем...» Бына һиңә – мә! Ғүмерҙә ишеткән хәбәрем түгел...Хәйер, уның мине үтә лә ныҡ яҡын күреүе ғәжәпләндерә ине, әммә ул тойғо алыҫ бала саҡта ҡалған. «Ағайым әсәйең менән йөрөй башлағас, үтә лә ныҡ ҡыҙғандым, әммә ни эшләй ала инем инде үҫмер килеш? Әсәйең беҙҙең күршеләргә ҡунаҡҡа килгәндә күреп ҡалғайным, уның һылыулығына таң ҡалырлыҡ ине шул! Яратыу...
7 Августа , 17:00
9
Кунсткамера һаҡланған фотолар килде...
«Тура-хан» визит-үҙәгендә «Михаил Круковский фотоһүрәттәре» күргәҙмәһе асылды.  
7 Августа , 15:43
10
Башығыҙҙы эшләтеп алығыҙ
Кисәге башватҡыстың яуабы: 36. Ә бөгөн ошондай башватҡыс тәҡдим итәбеҙ. «Йәшлек»те МАКСта ла уҡығыҙ: https://max.ru/yeshlek_gazite
7 Августа , 15:00
11
"Киношник" булғың киләме?
16 августа Өфөлә «Аҡбуҙат» сценарий лабораторияһының яңы этабында ҡатнашыу өсөн ғаризалар ҡабул ителә башлай. Комплекслы бушлай белем биреү программаһы 18-35 йәштәгеләр өсөн тәғәйенләнгән.Ҡатнашыусылар конкурс буйынса һайлап алына.  
7 Августа , 11:45
12
Һуғым (Юмореска) Марат ӘМИНЕВ
Əйткəн һүҙ – атҡан уҡ. Йəйге йəмле кистəрҙең береһендə уларҙың ихатаһында бер йəшлек башмаҡ пəйҙə булды. Байтаҡ бурысҡа батһалар ҙа, ҡарт менəн ҡарсыҡтың ҡыуанысы ныҡ ҙур ине. Был шатлыҡты көндəн-көн арта барған мəшəҡəттəр ҙə һүрелтə алманы. Ҡартҡа көн режимын киҫкен үҙгəртергə тура килде. Əбейе менəн ике сəғəт һайын яйлап ултырып сəй эсеүҙəрҙе, йəштəштəре менəн эскəмйəлə теҙелешеп ултырып гəп һатыуҙарҙы һағынып һөйлəргə генə ҡалды...  
7 Августа , 11:31
13
Салауат театрында - шатлыҡлы ваҡиға
Коллектив Рәсәй Мәҙәниәт министрлығы үткәргән «Рус миҙгелдәре» икенсе Бөтә Рәсәй конкурсында еңеү яулап, яңы спектакль ҡуйыуға грант алды.
7 Августа , 11:24
14
Ҡоростан яһалған Денис
...Хәрби училищеға уҡырға инергә дәртләнгән 17 йәшлек Денис Камалетдинов математиканан имтихан бирергә инә. Ярты сәғәт тә үтмәй, ҡулын күтәрә. Һауалы уҡытыусы ҡатын уның янына килеп, ирендәрен мыҫҡыллы ҡыйшайта: - Ниңә ҡулыңды күтәрәһең? Ниңә килдең ул һин бында? Кемдеңдер урынын алып тороп... Бындайҙы көтмәгән Денистың йөҙөндә ҡабынырға әҙер генә торған йылмайыу һүрелә: - Мин... эшләп бөттөм. - Булмаҫ! – уҡытыусы ышанмайынса уның имтихан ҡағыҙын ҡулынан тартып ала. Иғтибар менән ҡарап...
7 Августа , 09:00
15
Ә мин кино төшөрәм
#ЮлайКәримовфотоһы
7 Августа , 07:58
16
86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә
Әлшәй районынан  86 йәшлек инәй махсус хәрби операциялағы яугирҙарға 300 мең һум аҡса тапшырған.
7 Августа , 07:57
17
Граждандар форумы үтә
27 августа Өфөләге "Торатау" Конгресс-холында һигеҙенсе тапҡыр башҡортостандың Граждандар форумы ойошторола.
7 Августа , 07:05
18
«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»
Саҡмағош районының Рапат ауылынан «Зара» менән «Шанхай» позывнойлы яугирҙар махсус хәрби операцияла БПЛА операторҙары булып хеҙмәт итә. Улар хаҡында Саҡмағош районы хакимиәте башлығы Реканс Ямалиев хәбәр итә.
7 Августа , 06:09
19
Хәйбуллала халыҡтың көнүҙәк мәсьәләләре тикшерелде
6 августа Хәйбулла районында Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы вәкилдәре халыҡ менән осрашты. Осрашыуға 50-ләп кеше килде. Улар районды үҫтереүгә ҡағылышлы тәҡдимдәрен еткерҙе, шәхси мөрәжәғәттәрен тапшырҙы.
7 Августа , 05:58
20
Турник
#ЮлайКәримовфотоһы
7 Августа , 04:45

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика