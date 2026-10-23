0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 04:21

Сибәғәт Рахмангулов

#ЮлайКәримовфотоһы

Добавить в предпочтительные источники Google
Сибәғәт РахмангуловСибәғәт Рахмангулов
Сибәғәт Рахмангулов

Гәзит хәбәрселәрендә «Журналист һөнәр алыштыра» тигән ысул бар. Йәғни, проблеманы нығыраҡ асыу, уны бар нескәлектәре менән уҡыусыға еткереү өсөн, журналист теге йәки был һөнәр буйынса эшкә урынлаша. «Йәшлек»тең үҙ хәбәрсеһе булған саҡта миңә лә, йә монтажсы, йә ташсы, йә тағы әллә кем булып эшләргә тура килгәйне. Ә был фотоны яңыраҡ «Йәшлек» гәзитенең фотохәбәрсеһе Юлай Кәримов ебәрҙе. Уның менән Өфө дауаханаларының береһендә операция яһаған хирургтар тураһында репортаж яҙырға барғайныҡ. 2000 йыл ине шикелле.

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика