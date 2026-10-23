0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 06:00

Рәсәй хөкүмәтендә күләмле үҙгәрештәр булды

Мөһим указдарға ил президенты Владимир Путин ҡул ҡуйҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Рәсәй хөкүмәтендә күләмле үҙгәрештәр булдыРәсәй хөкүмәтендә күләмле үҙгәрештәр булды
Рәсәй хөкүмәтендә күләмле үҙгәрештәр булды

Дәүләт башлығының төп ҡарары – вице-премьер – финанс министры вазифаһын булдырыу: был вазифаға финанс министрлығының әлеге етәксеһе Антон Силуанов тәғәйенләнде. Шулай итеп, ул ведомство етәксе урынын һаҡлап ҡалды һәм хөкүмәт рәйесе урынбаҫары статусын алды. Федераль вице-премьерҙар һаны 11-гә етте.

Указға ярашлы, Юрий Трутнев президент ярҙамсыһы итеп тәғәйенләнде һәм вице-премьер — Алыҫ Көнсығыш федераль округында тулы хоҡуҡлы вәкил вазифаһынан бушатылды. Дмитрий Ядров РФ транспорт министрлығын етәксеһе итеп билдәләнде. Андрей Никитин – транспорт тармағы өсөн яуаплы вице-премьер, Ирина Окладникова вице-премьер — министрҙар кабинеты аппараты етәксеһе итеп тәғәйенләнде. Олег Кожемяко вице-премьер – президенттың Алыҫ Көнсығыш федераль округында тулы хоҡуҡлы вәкил вазифаһын алды.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика