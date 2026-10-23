Көн дә изге теләктәр теләйек

Йә, Раббым!
Ауырығандарға — шифа, мохтаждарға — хәләл һәм бәрәкәтле ризыҡ бир. Аҙашҡандарға — тура юл күрһәт, бурысҡа батҡандарға — ярҙам ит, бәләгә тарығандарға — ҡотолоу юлын ас!
Йә, Раббым!
Балаларыбыҙға, ейән-ейәнсәрҙәребеҙгә һәм киләсәк быуындарға тәүфиҡ, һиҙәйәт насип ит!
Ғилемле, тәрбиәле, иманлы булып үҫһендәр. Беҙҙән дә изгерәк, яҡшыраҡ быуын булыуҙарын насип әйлә!
Йә, Раббым!
Ғаилә ҡормағандарға — хәйерле, хәләл тормош иптәштәре, бала һөйөү бәхетенә ирешмәгәндәргә — изге, сәләмәт балалар насип ит!
Аллааһүммә раббәнәә әңзилнәә мүңзәләм мүбәәракә вә әңтә хайруль-мүңзилиинә.
Эй, рәхимле, шәфҡәтле Раббым!
Ерҙәр ҙә, күктәр ҙә Һинең әмереңә буйһона.
Бөтә шатлыҡтар ҙа, ҡайғы-хәсрәттәр ҙә Һинең ихтыярыңда.
Һин теләгән бәндәләреңә, теләгән урындарға бәрәкәтеңде иңдерәһең. Теләһәң, ул бәрәкәтте кире лә ала алаһың.
Эй, Раббым!
Йәшәгән йорттарыбыҙға бәрәкәтеңде, рәхмәтеңде, нурыңды һәм һаҡлаусы фәрештәләреңде иңдер!
Унда йәшәүселәрҙең тәндәренә — сәләмәтлек, йәндәренә — тыныслыҡ, күңелдәренә — һиҙәйәт нуры бир!
Ғаиләләребеҙҙә татыулыҡ, мөхәббәт, берҙәмлек һәм үҙ-ара хөрмәт булһын!
Эй, һаҡлаусы Аллаһым!
Йорттарыбыҙҙы, ғаиләләребеҙҙе күҙгә күренгән һәм күренмәгән бөтә яуызлыҡтарҙан, бәлә-ҡазаларҙан, хәүеф-хәтәрҙәрҙән һаҡла!
Үҙ нигеҙҙәребеҙҙә шатланып, ҡыуанып, мул һәм хәләл ризыҡ менән туҡланып, оҙон, бәхетле һәм бәрәкәтле ғүмер кисереүҙәребеҙҙе насип ит!
Раббәнәә әәтинә фид-дүнйәә хәсәнәтән вә фил-әәхирати хәсәнәтән вә ҡыйнәә ғәҙәәбән-нәәр.
Мәғәнәһе:
«Эй, Раббыбыҙ! Беҙгә был донъяла ла яҡшылыҡ, әхирәттә лә яҡшылыҡ бир һәм беҙҙе ут ғазабынан һаҡла!»
ӘМИН! ЙӘ РАББИЛ-ҒӘӘЛӘМИИН!
Ҡәҙерле дин ҡәрҙәштәрем! Аллаһ Тәғәлә ҡылған доғаларыбыҙҙы ҡабул итһен, теләгән изге теләктәребеҙҙе тормошҡа ашырһын!
Һәр йортта — именлек, һәр ғаиләлә — татыулыҡ, һәр йөрәктә иман һәм күңел тыныслығы булһын!
Әмин, йә Раббым!