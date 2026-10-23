0 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Октября , 01:00

Изге йома мөбәрәк булһын!

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!Әссәләмү ғәләйкүм үә рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ!

Добавить в предпочтительные источники Google
Изге йома мөбәрәк булһын!Изге йома мөбәрәк булһын!
Изге йома мөбәрәк булһын!

Аллаһы Тәғәлә биргән һәр яңы көнгә, ғүмеребеҙгә һәм һаулығыбыҙға шөкөр итеп йәшәргә яҙһын. Йөрәгеҙ иман нуры менән тулһын, күңелебеҙҙә изгелек һәм мәрхәмәт артһын!
Ошо мөбәрәк йома көнөндә ҡылған доғаларыбыҙ, изге ниәттәребеҙ ҡабул булһын. Раббыбыҙ һәр беребеҙгә ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, ғаилә бәхете һәм бәрәкәтле ғүмер насип итһен!
🕊️ Ил-көндәребеҙ имен, күктәребеҙ аяҙ булһын. Яугирҙарыбыҙ иҫән-һау тыуған йорттарына, ғәзиз яҡындары янына әйләнеп ҡайтһын!
Йома көнө һәр йортҡа — бәрәкәт, һәр ғаиләгә — татыулыҡ, һәр күңелгә өмөт һәм шатлыҡ алып килһен!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика