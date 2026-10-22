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22 Октября , 09:32

"Киләсәк пилоттары"

24 октября в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе пройдет региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов.

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 В очных испытаниях примут участие 150 школьников в возрасте от 7 до 18 лет, прошедших предварительный онлайн-отбор.

Победители получат путевку в финальный этап соревнований, который состоится с 17 по 22 ноября в Москве на базе ледового дворца «Навка Арена».

Программа уфимского этапа включает мастер-класс по сборке беспилотников, пилотирование в классе 75 мм и встречу с действующими пилотами БПЛА. Проект направлен на раннюю профориентацию в сфере высоких технологий и вовлечение молодежи в технический спорт. Организаторами выступают региональное отделение «Движения первых» и Федерация гонок дронов РБ. Напомним, в 2025 году студент БГАУ Радмир Фаттахов уже представлял Башкортостан в финале турнира.

Автор:Айбулат Ишназаров
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