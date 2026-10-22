Беренселәр хәрәкәтенең конкурс еңеүселәре премияларын нисек тотонған?

По результатам третьего сезона Республика Башкортостан возглавила рейтинг среди 89 субъектов РФ. Средства, полученные победителями, пошли на расширение возможностей для молодёжи: на развитие инфраструктуры, закупку оборудования и создание пространств для активной работы ребят. Проекты реализовывались в самых разных уголках республики — от крупных городов вроде Уфы и Туймазов до небольших населённых пунктов, включая Мелеуз, Бирск и другие.

Куратор первичного отделения Бирского кооперативного техникума, победитель второго сезона Раушания Шарифуллина, поделилась своим опытом: «На выигранные деньги мы открыли новое коворкинг‑пространство Движения Первых. Теперь у ребят есть своя площадка, чтобы собираться, придумывать проекты и сразу приступать к их реализации. Очень ценно, когда победа превращается в реальное место для идей. Конкурс действительно увлекает, задания мотивируют. Хочу сказать всем: не бойтесь пробовать. Даже если не получится с первого раза, само участие даёт опыт, помогает найти единомышленников и поверить в свои силы. Участвуйте и не сдавайтесь — победа того стоит!»

Среди наиболее востребованных направлений — оформление и оснащение брендированных пространств. Так, первичное отделение гимназии села Раевский (Альшеевский район) оборудовало площадку для работы активистов Движения Первых. В гимназии № 1 города Мелеуза помещение привели в соответствие с брендбуком организации и сделали ремонт. В Туймазах на базе Дворца детского и юношеского творчества появился центр притяжения для молодёжи: активисты вместе с наставниками продумали дизайн стенда, а всё помещение оформили в стиле Движения Первых. Ещё один пример — первичное отделение школы в деревне Курманаево (Аургазинский район): премию направили на обустройство пространства для ребят.

Многие коллективы использовали премии для приобретения техники и материалов. К примеру, в Байкинской средней школе (Караидельский район) закупили оборудование, которое помогает реализовывать значимые проекты. В школе № 125 посёлка Новые Черкассы (Уфа) обновили медиацентр «Экран»: теперь в холле на переменах транслируют яркие моменты школьной жизни, анонсы событий и сюжеты, подготовленные юными журналистами. Башкирская гимназия обзавелась современной акустической колонкой, качественными микрофонами и стендом для Центра детских инициатив.

Эльвира Халитова, куратор первичного отделения МБОУ СОШ села Улькунды (Дуванский район), рассказала, как их команда распорядилась премией: «Мы организовали для ребят экскурсию в Уфу. Дети побывали в музее “Интеллектус”, прокатились на колесе обозрения и посетили Ботанический сад. Для многих это стало настоящим событием: кто‑то впервые увидел город, кто‑то открыл для себя интерактивный музей. Впечатлений было столько, что ребята ещё долго делились ими в школе. Конкурс даёт реальную возможность воплощать такие задумки — и это очень важно».

Таким образом, благодаря премиям конкурса первичные отделения смогли не только укрепить свою материально‑техническую базу, но и сформировать комфортную среду для учёбы, творчества и общественной деятельности школьников и студентов по всей республике.

Подать заявку на участие можно до 11 ноября 2026 года. После этого начнётся основной этап конкурса, который продлится до 7 июня 2027 года. Подробности и форма для подачи заявки доступны по ссылке: первичка.будьвдвижении.рф/.