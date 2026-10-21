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21 Октября , 09:55

Йәштәр күпләп үҙ яҙмыштарын фән менән бәйләргә ҡарар ҡабул итә

За два года число ученых в возрасте до 29 лет в республике выросло почти на 40 человек, теперь их более 900. И это очень достойный результат.

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Почему это важно? Чем больше талантливой молодежи будет заниматься развитием науки и технологий, тем больших успехов добьется наша республика и наша страна. Мы хорошо это понимаем. А потому вкладываем в эту сферу много сил и энергии. Работу ведем в том числе в рамках Десятилетия науки и технологий, которое объявил наш Президент Владимир Владимирович Путин.

Одна из ключевых площадок здесь – Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. В нем размещаются 24 лаборатории, включая молодежные. Уже сейчас результаты исследований, которые здесь проводят, научные разработки находят применение в практике – в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, многих других отраслях.

Мы продолжаем помогать нашим молодым ученым и преподавателям высшей школы улучшать жилищные условия. Субсидии из бюджета республики на решение этого важного вопроса за пять лет получили 133 человека. Более 500 человек прошли стажировки в ведущих научно-образовательных учреждениях России и за рубежом. Эту поддержку мы также будем оказывать и дальше.

Совсем скоро мы завершаем строительство второй очереди Межвузовского кампуса. Уверен, его открытие сделает нашу республику еще более привлекательной для молодых ученых, в том числе из других регионов и государств. И конечно, для тех наших ребят, кто пока раздумывает о своем будущем. Не сомневайтесь) Давайте вместе двигать нашу республику и нашу страну вперед.

Автор:Айбулат Ишназаров
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