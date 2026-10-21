+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 10:33

Учалыла мәктәпте шартлатырға теләгәндәрме?

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары Урал Килсенбаев социаль селтәрҙәрҙә хәбәр итеүенсә, бөгөн иртән Өфө, Учалы һәм республиканың башҡа райондарындағы ҡайһы бер мәктәптәргә һәм колледждарға электрон почта аша ҡурҡытыу хәбәрҙәре килгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Учалыла мәктәпте шартлатырға теләгәндәрме?Учалыла мәктәпте шартлатырға теләгәндәрме?
Учалыла мәктәпте шартлатырға теләгәндәрме?
Белгестәр әйтеүенсә, был — кешеләрҙе ҡурҡытыу, уҡыуҙы туҡтатыу һәм халыҡ араһында паника тыуҙырыу өсөн ебәрелгән ялған хәбәрҙәр. Ошондай уҡ хәлдәр Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә лә күҙәтелә.

Балаларҙың һәм уҡытыусыларҙың хәүефһеҙлеге өсөн уҡыу йорттарынан кешеләрҙе ваҡытлыса сығарғандар. Белгестәр биналарҙы тикшерә.

Тикшереү тамамланған урындарҙа хәүефле әйберҙәр табылмаған. Уҡыусылар һәм студенттар дәрестәренә кире ҡайтҡан. Хәл яуаплы органдарҙың күҙәтеүе аҫтында.

Ата-әсәләрҙе һәм уҡыусыларҙы борсолмаҫҡа, имеш-мимештәргә ышанмаҫҡа һәм тикшерелмәгән хәбәрҙәрҙе таратмаҫҡа саҡыралар.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика