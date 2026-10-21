Студенттар өсөн Бөтә Рәсәй олимпиадаһының Асыҡ ишектәр көнө уҙҙы

Почетным гостем стала директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – крупнейший проект содействия развитию кадрового и технологического лидерства России. Реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. С 2017 года участниками олимпиады стали более 1,6 млн студентов.

В этом сезоне, уже десятом по счёту, олимпиада проводится по 68 направлениям. Вузами-организаторами выступают 37 российских университетов, прошедших серьезный конкурсный отбор. В их числе — два вуза Республики Башкортостан: Уфимский университет науки и технологий в седьмой раз стал организатором направления «Математическое моделирование», а Уфимский государственный нефтяной технический университет впервые примет участников направления «Химическая технология». УГНТУ, присоединившийся к команде «Я – профессионал» в этом году, стал организатором Дня открытых дверей олимпиады в Межвузовском кампусе.

В презентации олимпиады «Я – профессионал» приняли участие около ста студентов Уфимского нефтяного — большинство из них решили испытать свои силы уже в этом сезоне. Как отметила в приветственном слове руководитель олимпиады Валерия Касамара, проект изначально создавался как «мостик» между университетами и работодателями.

— Олимпиада «Я — профессионал» - прикладной, практико-ориентированный продукт. С нами сотрудничают более 750 компаний-партнеров, которые участвуют в разработке заданий, приглашают студентов на экскурсии и стажировки. Выполняя производственные задачи, участники понимают, чем живет отрасль и какие профессиональные навыки необходимы для построения карьеры. Успех в олимпиаде «Я – профессионал» дает возможность стать видимыми для работодателей и получить работу мечты еще будучи студентами, — отметила Валерия Касамара.

Лучшим участникам олимпиады предоставляются льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность стажировки, практики или трудоустройства в крупной компании. Для медалистов предусмотрены премии от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, студенты могут получить карьерное сопровождение, принять участие в образовательных форумах и мероприятиях промышленного туризма, а главное — войти в сильное профессиональное сообщество, объединяющее талантливую молодёжь со всей страны.

Образовательные и карьерные перспективы для молодёжи в Башкортостане стали ключевыми темами круглого стола с участием представителей компаний-партнёров УГНТУ. Участники поделились опытом подготовки студентов, привлечения молодых специалистов на предприятия и обсудили наработки, которые помогают ребятам найти себя в профессии и остаться работать в республике.

Валерия Касамара рассказала о том, как олимпиада «Я – профессионал» может стать кадровым инструментом, позволяющим оставить молодёжь в регионе. По её словам, молодёжь уезжает туда, где видит перспективу. Поэтому студенту важно еще во время учебы показать, что ждет его в регионе, дать знания о рынке труда, продемонстрировать понятный карьерный путь и возможность найти сообщество единомышленников. «Я – профессионал» помогает решать эти задачи, именно поэтому партнёрами олимпиады стали уже более 750 крупнейших российских компаний. Предприятия Башкортостана могут к ним присоединиться и вместе с вузами-партнёрами показывать свой путь студентам еще во время обучения.

— Участие резидентов Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в олимпиаде «Я — профессионал» в качестве организаторов имеет принципиальное значение для развития региональной системы высшего образования. Это позволяет не только оценивать компетенции студентов, но и непосредственно участвовать в формировании критериев оценки совместно с ведущими работодателями и экспертами под руководством Валерии Касамара. Такой формат сотрудничества обеспечивает интеграцию республиканских университетов в федеральную образовательную повестку и способствует повышению качества подготовки специалистов в соответствии с актуальными требованиями рынка труда, — прокомментировала председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Напомним, что студенты вузов Башкортостана участвуют во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал» с первого года проведения. За это время участники из республики получили 443 диплома олимпиады, в том числе 52 диплома медалиста. В прошлом, IX сезоне, Башкортостан вошел в топ-5 регионов страны по количеству регистраций на олимпиаду. Регистрация на участие в Х сезоне завершится 10 ноября 2026 года.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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