Статистика диктантында ҡатнашығыҙ

Она необходима для критического восприятия, интерпретации и использования данных в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при принятии обоснованных решений. Задания диктанта составлены на основе официальных данных Росстата по демографии, экономике и развитию регионов. Для участия необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету с данными об образовании и занятости, а также о семейном статусе.

Предусмотрено два уровня диктанта: «школьный» и «углублённый». «Школьный» уровень — для ребят от 12 до 18 лет включительно. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов за 40 минут. Задания помогут проверить знания по вероятности и статистике, потренировать логику и умение работать с данными.

«Углублённый» уровень — для взрослых и тех, кто уверенно ориентируется в цифрах. Участникам предложат 30 вопросов, которые раскроют историю российской статистики, покажут, как сегодня работают с большими данными, и научат разбираться в цифрах из новостей.

На выполнение заданий отведено 60 минут — этого времени достаточно, чтобы спокойно всё обдумать. На каждый вопрос предусмотрено три варианта ответа. Проходной балл — 15 баллов. Для решения заданий с расчётами организаторы рекомендуют подготовить черновик и калькулятор.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат шанс пройти практику в центральном аппарате или территориальных органах Росстата, а также посетить ознакомительные экскурсии, посвящённые истории отечественной статистики. При успешном прохождении диктанта участники получат электронный сертификат с результатами. Участие в мероприятии поможет молодым людям сформировать навыки работы со статистической информацией — в том числе научиться проверять достоверность источников и корректно интерпретировать показатели.

Результаты прохождения диктанта фиксируются на платформе «Россия — страна возможностей». Задания доступны до 22 октября на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/