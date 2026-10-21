+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 03:34

Статистика диктантында ҡатнашығыҙ

До 22 октября проходит акция, приуроченная к 215‑летию российской государственной статистики. Цель III Статистического диктанта — сформировать статистическую грамотность населения как базовую компетенцию современного человека.

Добавить в предпочтительные источники Google

Она необходима для критического восприятия, интерпретации и использования данных в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при принятии обоснованных решений. Задания диктанта составлены на основе официальных данных Росстата по демографии, экономике и развитию регионов. Для участия необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету с данными об образовании и занятости, а также о семейном статусе.

Предусмотрено два уровня диктанта: «школьный» и «углублённый». «Школьный» уровень — для ребят от 12 до 18 лет включительно. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов за 40 минут. Задания помогут проверить знания по вероятности и статистике, потренировать логику и умение работать с данными.

«Углублённый» уровень — для взрослых и тех, кто уверенно ориентируется в цифрах. Участникам предложат 30 вопросов, которые раскроют историю российской статистики, покажут, как сегодня работают с большими данными, и научат разбираться в цифрах из новостей.

На выполнение заданий отведено 60 минут — этого времени достаточно, чтобы спокойно всё обдумать. На каждый вопрос предусмотрено три варианта ответа. Проходной балл — 15 баллов. Для решения заданий с расчётами организаторы рекомендуют подготовить черновик и калькулятор.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат шанс пройти практику в центральном аппарате или территориальных органах Росстата, а также посетить ознакомительные экскурсии, посвящённые истории отечественной статистики. При успешном прохождении диктанта участники получат электронный сертификат с результатами. Участие в мероприятии поможет молодым людям сформировать навыки работы со статистической информацией — в том числе научиться проверять достоверность источников и корректно интерпретировать показатели.

Результаты прохождения диктанта фиксируются на платформе «Россия — страна возможностей». Задания доступны до 22 октября на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/ 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика