мРНК препараттарын етештергән тәүге төбәк буласаҡбыҙ

В центре внимания – применение технологий в онкологии, профилактике инфекций, кардиологии и других областях, а также развитие инфраструктуры в рамках национальных проектов России «Продолжительная и активная жизнь» и инициативы Десятилетия науки и технологий.

Исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев отметил стратегическую роль Уфы и региона в развитии отечественной биомедицины:

– Для Башкортостана участие в этой работе имеет особое значение. В феврале 2026 года Башкирский государственный медицинский университет вошел в состав Научно-технологического центра развития мРНК-технологий. Одновременно университет был включен в перечень медицинских организаций, имеющих право изготавливать и применять индивидуализированные биотехнологические лекарственные препараты в установленном порядке. Правительство республики будет поддерживать эту работу в части развития инфраструктуры, межведомственного взаимодействия, подготовки кадров и формирования условий для внедрения результатов исследований. Для нас принципиально важно, чтобы созданные в регионе научные и образовательные площадки были востребованы в федеральных проектах и давали практический результат для системы здравоохранения, – обозначил он в своем выступлении.

Также Александр Шельдяев поблагодарил Министерство здравоохранения Российской Федерации, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и научное сообщество за совместную работу и доверие к Республике Башкортостан.

Торжественное открытие модерировали руководитель головной организации НТЦ Денис Логунов и ректор БГМУ академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Развитие мРНК-технологий относится к числу наиболее перспективных направлений современной биомедицины. Данное направление приобретает особую значимость, поскольку его развитие ведётся в соответствии с решениями Президента Российской Федерации В. В. Путина о создании отечественных технологий производства лекарственных препаратов на основе матричной РНК, в том числе предназначенных для терапии онкологических заболеваний.

Участниками консорциума являются 20 организаций, среди которых – пять медицинских университетов страны.

Ректор БГМУ академик РАН Валентин Павлов представил научный и клинический потенциал университета.

– БГМУ – пока единственная площадка среди вузов России, которой разрешено применять собственное медицинское изделие «ОнкоБиотехСет-БашГМУ» для диагностики опухолевого материала и подбора индивидуальной противоопухолевой терапии. Потенциал нашего университета как раз заключается в наших лабораториях, которые мы открыли. Вся команда включена в технологическую цепь производства лекарственных препаратов. Три группы лабораторий: первая на базе Клиники - биобанкирование, молекулярная генетика, иммунология. Вторая находится на базе Института фундаментальной медицины: микрофлюидика, биопринтинг, клеточные технологии. Следующая группа - на базе Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня: пептидный синтез, микробиом, математическое моделирование. Благодаря консорциуму все лаборатории объединены одной целью, – рассказал академик РАН Валентин Павлов.

По словам научного руководителя НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, сопредседателя НТС академика РАН Александра Гинцбурга, консорциум объединяет усилия научных и медицинских организаций для развития и внедрения мРНК-технологий. Одна из ключевых задач – создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране, которые будут собирать данные по единому стандарту. Эта информация нужна для обучения искусственного интеллекта, который поможет точнее отбирать неоантигены – специфические для опухоли мишени персонализированной вакцины. По оценке Гинцбурга, развитие этих инструментов позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным значительно большему числу пациентов.

Важное направление работы консорциума – передача технологий другим медицинским организациям. Как отметил Гинцбург, Башкирскому государственному медицинскому университету уже передана диагностическая технология, необходимая для подготовки персонализированных вакцин. Следующий этап – передача технологии синтеза мРНК.

Александр Гинцбург также сообщил, что персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, ещё до 15 таких вакцин изготовлено. К середине следующего года, а возможно, и раньше, планируется представить документы в Минздрав и получить разрешение на создание и использование вакцины против рака мочевого пузыря.

В торжественной части мероприятия исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Александр Шельдяев наградил ведущих ученых, внесших выдающийся вклад в развитие биомедицины и мРНК-технологий, государственными наградами Республики Башкортостан.

Одним из знаковых событий пленарного дня стало подписание договора о намерениях по трансферу мРНК-технологий на базе БГМУ. Этот документ закрепляет за Башкортостаном статус первого региона в стране, где будет внедрен полный производственный цикл создания индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов. Отдельное значение для Республики Башкортостан имеет представление первого опыта трансфера технологии индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов на площадку БГМУ и дальнейшее развитие практического применения данных технологий в регионе.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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