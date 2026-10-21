Хәрби белем алыу - шәп эш!

Военные специалисты востребованы во всех отраслях хозяйственной деятельности. Поэтому молодой человек или девушка, решившие поступать в военный вуз, жертвуя некоторой степенью свободы и необходимостью подчинения армейским уставам, в дальнейшем гарантируют себе продвижение по карьерной лестнице, как в армии, так и на «гражданке».

Привилегии, которыми не может похвастаться ни один гражданский вуз:

бесплатное обучение;

гарантированное трудоустройство по окончании обучения;

денежное довольствие (стипендия), за все время обучения;

бесплатное вещевое довольствие, которое отвечает лучшим мировым образцам военной экипировки;

солидный социальный пакет;

льготы по возрасту выхода на пенсию;

социальное обеспечение детей и супругов.

Поступление в военно-учебные заведения происходит раньше, чем в другие вузы, что дает возможность попытаться поступить в военно-учебные заведения и одновременно подать документы на поступления в другие учебные заведения.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

иметь гражданство РФ;

получаемое образование должно быть первым среди высших;

возраст от 16 до 22 лет (в некоторые военные вузы можно поступать после 9-го класса средней школы); Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.

состояние здоровья, в зависимости от избранной специальности, должно соответствовать категориям годности к армейской службе А – Б1,2,3;

отсутствие судимостей у абитуриента и прочих правонарушений;

отсутствие проблем, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

паспорт;

копию свидетельства о рождении;

автобиографию, написанную от руки;

характеристику из школы или среднего учебного заведения, или воинской части;

справку об успеваемости;

карту медосвидетельствования;

карту психологического тестирования;

3 фото 4,5х6 см, заверенные в военкомате;

документы, подтверждающие льготные права для поступления или подтверждающие спортивные/интеллектуальные достижения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:

Желающие поступить в военный вуз подают заявление в военный комиссариат по месту жительства (служащие по призыву – рапорт на имя командира части). В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения рассматриваются граждане (юноши и девушки) Российской Федерации. Кандидат подвергается медицинскому обследованию и психологическому тестированию. Решение о пригодности к поступлению в выбранное учебное заведение принимает призывная комиссия военкомата. При положительном решении – документы абитуриента направляются в выбранный для поступления в ВУЗ до 1 апреля. При несоответствии требованиям – документы возвращаются, с объяснением причин отказа. Уведомление направляется письменно, заказным письмом на адрес абитуриента.

Более подробную информацию о правилах и условиях приема в военные учебные заведения можно получить на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации vuz.mil.ru, в военном комиссариате своего города или района, либо позвонив в Военный комиссариат Республики Башкортостан по номеру 8 (347) 253-13-48.

Оценка уровня общеобразовательной подготовки осуществляется только по результатам ЕГЭ.

При поступлении на командные факультеты требуются результаты сдачи единого государственного экзамена по:

русскому языку, математике, обществознанию;

на инженерные факультеты – по русскому языку, физике, математике;

на военно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории, обществознанию;

в военно-медицинскую академию – по русскому языку, химии, биологии.

Срок обучения при получении высшего профессионального образования 5 лет, среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

Высшее профессиональное образование

Московское высшее военное командное училище

Казанское высшее танковое командное училище

Новосибирское высшее военное командное училище

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище

Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище

Военно-инженерная академия (ВИА ордена Кутузова)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище

Михайловская военная артиллерийская академия

Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты

ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область)»

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск)

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны

ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)

ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)

Балтийское высшее военно-морское училище (г. Калининград)

Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)

Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)

ВА РВСН (г. Балашиха, Московская обл.)

ВА РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

Краснодарское высшее военное училище

Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.)

Военный университет им. А. Невского (г. Москва)

ВА МТО (г. Санкт-Петербург)

ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)

ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический)

ВА МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)

ВА МТО (филиал, г. Пенза)

ВА МТО (филиал, г. Омск)

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)

Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский военный институт ФС ВНГ

Саратовский военный институт войск национальной гвардии

Пермский военный институт ФС ВНГ

Новосибирский военный институт ФС ВНГ

Академия гражданской защиты МЧС России (Москва)

Среднее профессиональное образование