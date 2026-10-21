Беренселәр хәрәкәте остаздарының төбәк слеты уҙҙы

Программа началась с торжественного открытия и командообразующих мероприятий. С приветственным выступлением, посвященным возможностям, которые сегодня открывает «Движение первых», к участникам обратился председатель регионального совета организации Ильнур Юлдыбаев.

В течение дня работа проходила на пяти тематических площадках. Наставники обсудили подготовку к IV сезону конкурса первичных отделений, особенности разработки грантовых проектов, современные подходы к наставничеству, основанные на личном примере, инициативности и ответственности. Отдельная лаборатория была посвящена использованию искусственного интеллекта как нового инструмента в работе с детьми и молодежью.

Наставник из Чекмагушевского района Денис Макулов рассказал, что впервые принял участие в слете уже в новом статусе. По его словам, мероприятие позволило познакомиться с коллегами из разных муниципалитетов, обменяться опытом и установить профессиональные контакты. Он также отметил, что подобные встречи укрепляют наставническое сообщество и помогают выстраивать взаимодействие между старшим поколением и молодежью.

Во второй половине дня участники продолжили работу на практических площадках. Для них организовали игровую сессию, посвященную проектной деятельности, интерактив по обмену наставническими практиками, лабораторию «На орбиту идей», а также тренинг, посвященный профилактике профессионального выгорания и сохранению внутренних ресурсов.

Параллельно в малом зале прошла встреча наставников проекта «Территория роста первых Башкортостана», собравшая более 50 представителей резиденций. В программу вошли командообразующая игра, семинар-совещание по актуальным вопросам проекта, панельная дискуссия, интерактив, посвященный профилактике манипуляций среди школьников, и тренинг по эффективному взаимодействию с молодежью.

Завершился региональный слет торжественной церемонией закрытия. На ней наградили победителей проекта «Первый шаг в Движении», а также экспертов конкурса первичных отделений.