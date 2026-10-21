Беренсе ярҙам күрһәтеү буйынса көс һынашасаҡтар

Чемпионат направлен на популяризацию навыков оказания первой помощи, формирование культуры безопасности и подготовку молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях. Участникам предстоит продемонстрировать практические умения и способность грамотно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

За победу поборются 30 команд: 15 команд общеобразовательных организаций, 10 команд профессиональных образовательных организаций и пять студенческих команд вузов.

Руководитель проекта в Республике Башкортостан Никита Ворошнин отметил, что главная задача чемпионата — проверить готовность участников быстро и правильно оказать помощь пострадавшему, в том числе остановить кровотечение и не растеряться в экстренной ситуации. По его словам, с каждым годом уровень подготовки участников заметно растет, а победители регионального этапа представят республику на всероссийском финале весной 2027 года.

Конкурсная программа включает три испытания: демонстрацию навыков остановки кровотечения и решение двух практических ситуационных задач. Пока команды будут проходить этапы соревнований, для участников организуют образовательную и культурно-досуговую программу.

По итогам чемпионата определятся победители, которые представят Башкортостан на всероссийском этапе в следующем году.

Соревнования пройдут на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.