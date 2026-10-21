+4 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Октября , 08:10

Ҡайғылы хәбәр - яҙыусы Мотал Рәмов вафат булған

Яҙыусы, журналист, педагог Мотал Зәкирйән улы Рәмов вафат булған

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡайғылы хәбәр - яҙыусы Мотал Рәмов вафат булғанҠайғылы хәбәр - яҙыусы Мотал Рәмов вафат булған
Ҡайғылы хәбәр - яҙыусы Мотал Рәмов вафат булған

Ул 1964 йылдың 2 ғинуарында Башҡортостан Республикаһының Йылайыр районы Сәләх ауылында тыуған.

Уның тормош һәм ижад юлы төрлө яҡлы. Мәктәпте тамамлағас, район гәзитендә хәбәрсе булып эшләй, үҙен үткер ҡәләмле автор һәм тәржемәсе итеп таныта.
Сибай ҡалаһы мәктәптәрендә, Йылайыр һөнәрселек училищеһында, Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжында уҡытҡан. «Атайсал» гәзитендә хәбәрсе булып та эшләне.

Ул бик күп шиғырҙар авторы, уның һүҙҙәренә «Һөйөүҙер ул!», «Раббым», «Әүлиәләр иле», «Йырлар йырым — Йылайырым!» кеүек популяр йырҙар яҙылған. Прозала ла әүҙем эшләне, «Яҙмышмы, яңылышлыҡмы...» кеүек хикәйәләр авторы. Уның әҫәрҙәрендә йыш ҡына тыуған яҡҡа, ауыл тормошона һәм ябай кешеләр яҙмышына ҡарата тәрән һөйөү сағыла.
Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылында йәшәгән Мотал Рәмов һәр ерҙә лә уртаҡ тел таба белде, ижадтан айырылманы.
Бәхил бул, Мотал ағай! Шәп кеше булдың. Йәнең йәннәттә булһын.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика