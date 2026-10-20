«Әсәйем күңеле менән һиҙгән»

«Кадет» позывнойлы яугир, кесе сержант – сығышы менән Борай районынан. Хәрби хеҙмәткә тиклем университетта авиация һәм ракета двигателдәрен проектлау буйынса инженер һөнәрен үҙләштергән, бер үк ваҡытта хәрби уҡыу үҙәгендә лә белем алған.
2026 йылдың февралендә егет Рәсәй Оборона министрлығы менән махсус контракт төҙөгән. Егеттең әйтеүенсә, был хеҙмәт хаҡында уға уҡыу йортонда һөйләгәндәр.
— Контракт шартын, түләүҙе, льготаларҙы аңлаттылар. Яңы мөмкинлектәр асылыуын аңланым. Ә иң мөһиме — Ватанды һаҡлау.
Был мәсьәлә буйынса башта атайым менән һөйләшкәйнем. Контрактҡа ҡул ҡуйғанда ла ул минең менән булды, тип әйтергә мөмкин. Һуңынан әсәйемә шылтыраттыҡ. Ул минең был ҡарарымды күңеле менән һиҙеүен белдерҙе һәм ҡаршы төшмәне, хупланы. Әлбиттә, һәр һалдат әсәһе кеүек, ул да борсола, — ти егет.
Ә бына курсташтары уның ҡарарын төрлөсә ҡабул иткән. Ҡайһы берҙәре был хаҡта алдан әйтмәгәненә хатта үпкәләгән.
Хәрби әҙерлекте «Кадет» Мәскәүҙәге полигонда үткән. Әҙерлек осоронда яугирҙар казармала йәшәгән. Егет әйтеүенсә, тап шунда ул хәрби иптәшлектең, бер-береңә ярҙам итеүҙең ни тиклем мөһим икәнен аңлаған.
– Беҙҙең төп бурыс – дошман дрондарын бәреп төшөрөү. Хеҙмәттең тәүге көндәренән үк эшкә тотондоҡ. Бында иғтибарлылыҡ, теүәллек һәм бер-береңә ышаныс бик мөһим, – тип һөйләй кесе сержант.
Уның һүҙҙәренсә, студент тормошонан хәрби хеҙмәткә күсеү әллә ни ауыр булмаған. Егет әйтеүенсә, уларҙың хәрби төркөмөндә һәр кем үҙ бурысын яҡшы белә. Бер хәрби хеҙмәткәр радиолокация системаһы аша йүнәлеш бирһә, икенсеһе экранда объектты таба һәм уны юҡ итеү бурысын башҡара.
— Бында иғтибарлылыҡ, үткер күҙ һәм ныҡлы ҡул кәрәк, — тип аңлата «Кадет».
Ул хәҙерге хәрби бәрелештәрҙә заманса технологияларҙың һәм ҡорамалдарҙың әһәмиәте ҙур булыуын да билдәләй.
БПЛА операторы дәүләт һәм республика тарафынан ҡаралған социаль ярҙам саралары тураһында ла хәбәрҙар. Әммә әлегә уларҙы файҙаланырға кәрәкмәүен әйтә.
— Хәҙерге шарттар мине ҡәнәғәтләндерә. Хеҙмәт хаҡы ла яҡшы. Үҙемә генә түгел, өйгә аҡса ебәрергә, ата-әсәйемә ярҙам итергә лә етә. Ҡабул иткән ҡарарыма һис үкенмәйем, — ти «Кадет».