Диспансерлау һәм профосмотр мөһимлеге тураһында иҫкәртеү аҙналығы

Зачем проходить диспансеризацию?

Регулярные профилактические мероприятия помогают обнаружить многие заболевания, включая онкологические и сердечно-сосудистые, на ранней стадии и предотвратить их развитие, своевременно начав лечение.

Кто может пройти диспансеризацию?

Программа доступна для всех граждан от 18 лет с полисом ОМС:

В возрасте от 18 до 39 лет — один раз в три года (если ваш возраст делится на 3: 18, 21, 24 и т.д.). В 2026 году это граждане 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годов рождения.

С 40 лет и старше — ежегодно (все, рожденные в 1986 году и ранее).

Не попали в этот список? Каждый год вам доступен бесплатный профилактический медицинский осмотр с базовым набором обследований и консультацией специалиста.

Как и где пройти?

Обследование можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.

С собой нужно взять: паспорт и полис ОМС.

Как записаться:

1. На портале «Госуслуги».

2. На официальном сайте вашей поликлиники.

3. Через регистратуру (лично или по телефону).

Законный выходной для здоровья

По закону работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день (или два дня для предпенсионеров и работающих пенсионеров) для прохождения диспансеризации. Просто напишите заявление с указанием цели и даты, а справку о прохождении профилактических мероприятий медицинская организация выдаст непосредственно в день их проведения.

Заботьтесь о себе и близких. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».