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20 Октября , 03:37

Диспансерлау һәм профосмотр мөһимлеге тураһында иҫкәртеү аҙналығы

С 19 по 25 октября Минздрав России объявил Неделю информирования о важности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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❗Зачем проходить диспансеризацию?
Регулярные профилактические мероприятия помогают обнаружить многие заболевания, включая онкологические и сердечно-сосудистые, на ранней стадии и предотвратить их развитие, своевременно начав лечение.

 

👇 Кто может пройти диспансеризацию?
Программа доступна для всех граждан от 18 лет с полисом ОМС:
▫ В возрасте от 18 до 39 лет — один раз в три года (если ваш возраст делится на 3: 18, 21, 24 и т.д.). В 2026 году это граждане 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годов рождения.
▫ С 40 лет и старше — ежегодно (все, рожденные в 1986 году и ранее).
▫Не попали в этот список? Каждый год вам доступен бесплатный профилактический медицинский осмотр с базовым набором обследований и консультацией специалиста.

 

📍 Как и где пройти?
Обследование можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства.
С собой нужно взять: паспорт и полис ОМС.
Как записаться:
1. На портале «Госуслуги».
2. На официальном сайте вашей поликлиники.
3. Через регистратуру (лично или по телефону).

 

⚖ Законный выходной для здоровья
По закону работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день (или два дня для предпенсионеров и работающих пенсионеров) для прохождения диспансеризации. Просто напишите заявление с указанием цели и даты, а справку о прохождении профилактических мероприятий медицинская организация выдаст непосредственно в день их проведения.

 

Заботьтесь о себе и близких. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Автор:Айбулат Ишназаров
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