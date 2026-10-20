+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 05:21

Ҡатын-ҡыҙға ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?

«Ҡатын кеше 50 йәште үткән. Шартына килтереп, ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?» Был һорауға Өфө районының Михайловка ауылынан Әхмәт хәҙрәт яуап бирә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡатын-ҡыҙға ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?Ҡатын-ҡыҙға ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?
Ҡатын-ҡыҙға ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?

– Әлбиттә, ярай. Бының өсөн бер ниндәй ҙә тыйыу юҡ. Иң мөһиме — малды, ҡош-ҡортто дөрөҫ итеп салырға кәрәк, – ти Әхмәт хәҙрәт.

Хатта ҡатын-ҡыҙҙарға айлыҡ ваҡытында ла ҡош-ҡорт, мал салырға рөхсәт ителә.

 Хайуанды интектермәҫ өсөн,  ғәҙәттә, ир-атҡа өҫтөнлөк бирелгән. Сөнки улар көслөрәк, ә малды тиҙерәк һәм дөрөҫ итеп салырға кәрәк.

Иң мөһиме — эште дөрөҫ башҡарыу һәм йән эйәһен ғазапламау.

Был хаҡта хәҙистәрҙе ҡарайыҡ.

Эйе, Исламда ҡатын-ҡыҙға ҡош-ҡорт һәм башҡа хайуандарҙы салырға, йәғни шәриғәт талаптарына ярашлы рәүештә һуйырға тулыһынса рөхсәт ителә.

Әгәр ҡатын-ҡыҙ — мосолман кешеһе — хайуанды шәриғәттең бөтә ҡағиҙәләрен үтәп салһа, уның ите хәләл булып иҫәпләнә һәм уны ашау рөхсәт ителә.

Ислам хоҡуғында (фиҡһта) мал һуйыу мәсьәләһендә ир-ат менән ҡатын-ҡыҙ араһында айырма юҡ.

 Сөннәттән дәлил

Бының төп дәлилдәренең береһе — имам Әл-Бохариҙың хәҙистәр йыйынтығында килтерелгән сәхих хәҙис.

Ибн Мәликтән риүәйәт итеүенсә, уның бер хеҙмәтсе ҡыҙы Мәҙинә янындағы тауҙа һарыҡтар көткән. Бер ваҡыт һарыҡтарҙың береһе ауырып йәки йыртҡыс һөжүменән үлем хәленә килгән. Ҡыҙ юғалып ҡалмаған: осло таш алып, шул таш менән һарыҡты салған.

Был хәл тураһында Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ﷺ-тан һорағас, ул:

«Уны ашағыҙ», — тигән.

Йәғни Пәйғәмбәребеҙ ﷺ был иттең хәләл булыуын таныған.

Был хәҙис ике мөһим нәмәне дәлилләй:

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика