Ҡатын-ҡыҙға ҡаҙ, өйрәк салырға яраймы?

– Әлбиттә, ярай. Бының өсөн бер ниндәй ҙә тыйыу юҡ. Иң мөһиме — малды, ҡош-ҡортто дөрөҫ итеп салырға кәрәк, – ти Әхмәт хәҙрәт.
Хатта ҡатын-ҡыҙҙарға айлыҡ ваҡытында ла ҡош-ҡорт, мал салырға рөхсәт ителә.
Хайуанды интектермәҫ өсөн, ғәҙәттә, ир-атҡа өҫтөнлөк бирелгән. Сөнки улар көслөрәк, ә малды тиҙерәк һәм дөрөҫ итеп салырға кәрәк.
Иң мөһиме — эште дөрөҫ башҡарыу һәм йән эйәһен ғазапламау.
Был хаҡта хәҙистәрҙе ҡарайыҡ.
Эйе, Исламда ҡатын-ҡыҙға ҡош-ҡорт һәм башҡа хайуандарҙы салырға, йәғни шәриғәт талаптарына ярашлы рәүештә һуйырға тулыһынса рөхсәт ителә.
Әгәр ҡатын-ҡыҙ — мосолман кешеһе — хайуанды шәриғәттең бөтә ҡағиҙәләрен үтәп салһа, уның ите хәләл булып иҫәпләнә һәм уны ашау рөхсәт ителә.
Ислам хоҡуғында (фиҡһта) мал һуйыу мәсьәләһендә ир-ат менән ҡатын-ҡыҙ араһында айырма юҡ.
Сөннәттән дәлил
Бының төп дәлилдәренең береһе — имам Әл-Бохариҙың хәҙистәр йыйынтығында килтерелгән сәхих хәҙис.
Ибн Мәликтән риүәйәт итеүенсә, уның бер хеҙмәтсе ҡыҙы Мәҙинә янындағы тауҙа һарыҡтар көткән. Бер ваҡыт һарыҡтарҙың береһе ауырып йәки йыртҡыс һөжүменән үлем хәленә килгән. Ҡыҙ юғалып ҡалмаған: осло таш алып, шул таш менән һарыҡты салған.
Был хәл тураһында Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ﷺ-тан һорағас, ул:
«Уны ашағыҙ», — тигән.
Йәғни Пәйғәмбәребеҙ ﷺ был иттең хәләл булыуын таныған.
Был хәҙис ике мөһим нәмәне дәлилләй: