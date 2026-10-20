+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
20 Октября , 06:12

Һарыҡ бәрәсен имеҙмәй, төкөһә, нимә эшләргә?

  «Һарыҡтар бәрәстәренең береһен имеҙмәй,төкөйҙәр. Имсәгенең һөтөн дә һиптереп ҡараным, тотоп имеҙер кәрәк. Унда ла ырғый? һикерә. Танауына йөн яндырып баҫып ҡараным, барыбер имеҙмәй. Тағын нимә эшләтеп ҡарағанығыҙ булды,ауылда йәшәүсе, мал тотоусылар?» «Кәңәш-төңәш» каналындағы апайҙарҙың кәңәшен сайтҡа инеп уҡығыҙ:

Добавить в предпочтительные источники Google
Һарыҡ бәрәсен имеҙмәй, төкөһә, нимә эшләргә?Һарыҡ бәрәсен имеҙмәй, төкөһә, нимә эшләргә?
Һарыҡ бәрәсен имеҙмәй, төкөһә, нимә эшләргә?

✔️Бәрәс янына йыуаш ҡына бесәй или этте индерегеҙ. Һарыҡ нисек кенә( бәрәсен ) нисек кенә алмаҫҡа тырышһа ла балаһын йәлләп ала. Һыналған ысул.

✔️Имеҙмәгәс, һәйбәт түгел. Үҙегеҙ шешәнән имеҙегеҙ, тик барыбер һөҙәсәктәр.

✔️Бер һарығым 4 тапҡыр бәрәсләне, гел игеҙ. 4 тапҡырында ла береһен алманы. Сыуыны менән бөтә ерен буяп бөтһәм дә. Аңра һарыҡ булһа, барыбер имеҙмәй.

Ә бер һарыҡтың алмаған бәрәсен тотоп имеҙҙем, өҫтәп һыйыр һөтө лә имеҙҙем шешәнән. Аҙаҡ алды ул. Но бәрәс, минең тауыш сыҡһа, имеҙергә килә типме, йүгерә ине әсәһенә.

✔️Мин тотоп имеҙә инем. Һарыҡты тотһаң, бәрәс үҙе килеп имергә йәбешә торған ине. Һарыҡ һуңынан һөҙмәне,  тик имеҙмәне лә, эйәртеп йөрөнө инде.

✔️Һарығығыҙҙы бәрәсе менән бергә генә ҡуйығыҙ, башҡа һарыҡтарығыҙҙы ҡушмағыҙ ,озаҡ ҡына торһон айырым, алып китә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика