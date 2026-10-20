Һарыҡ бәрәсен имеҙмәй, төкөһә, нимә эшләргә?

✔️Бәрәс янына йыуаш ҡына бесәй или этте индерегеҙ. Һарыҡ нисек кенә( бәрәсен ) нисек кенә алмаҫҡа тырышһа ла балаһын йәлләп ала. Һыналған ысул.
✔️Имеҙмәгәс, һәйбәт түгел. Үҙегеҙ шешәнән имеҙегеҙ, тик барыбер һөҙәсәктәр.
✔️Бер һарығым 4 тапҡыр бәрәсләне, гел игеҙ. 4 тапҡырында ла береһен алманы. Сыуыны менән бөтә ерен буяп бөтһәм дә. Аңра һарыҡ булһа, барыбер имеҙмәй.
Ә бер һарыҡтың алмаған бәрәсен тотоп имеҙҙем, өҫтәп һыйыр һөтө лә имеҙҙем шешәнән. Аҙаҡ алды ул. Но бәрәс, минең тауыш сыҡһа, имеҙергә килә типме, йүгерә ине әсәһенә.
✔️Мин тотоп имеҙә инем. Һарыҡты тотһаң, бәрәс үҙе килеп имергә йәбешә торған ине. Һарыҡ һуңынан һөҙмәне, тик имеҙмәне лә, эйәртеп йөрөнө инде.
✔️Һарығығыҙҙы бәрәсе менән бергә генә ҡуйығыҙ, башҡа һарыҡтарығыҙҙы ҡушмағыҙ ,озаҡ ҡына торһон айырым, алып китә.