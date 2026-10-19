Хәл һәм көс өҫтәүсе дарыуҙар

* Бер йомортҡа һарыһына бер лимон һуты (әфлисун да ярай), бер ҡалаҡ бал ҡушып, иртәнге аш урынына ашарға.
* Кәстрүлгә биш ҡара емеш, өс өрөк, өс инжир, ике лимон киҫәге, ике алма һәм бер ҡалаҡ йөҙөм һалып, өҫтөн ҡаплағансы һыу ҡойорға ла, 10 минут ҡайнатырға. Шулай уҡ иртәнге аш урынына ашарға.
* Лимонды бер нисә минутҡа ҡайнар һыуға төшөрөп алғас, ҡабығы, орлоғо менән бергә ит үткәргестән үткәрергә йә ҡырырға. Бер-ике ҡалаҡ бал, аҡ май ҡушып, яҡшы итеп бутарға һәм сәй эскәндә ҡушып ашарға.
* 150 г ҡырылған алмаға ярты лимон һуты ҡушып бутарға, таҙартылған 10 әстерхан сәтләүеге ҡушырға. Был – бер кешегә бер көнлөк порция. Көс өҫтәй һәм баш мейеһен туҡландыра.
* Бер стакан һолоға биш стакан һыу ҡойоп, шыйыҡ кеҫәл хәленә еткәнсе ҡайнатырға. Һөҙөп алып, шул уҡ күләмдә ҡайнаған һөт һәм дүрт-биш ҡалаҡ бал ҡушырға. Көнөнә өс-дүрт тапҡыр ошо ҡатнашманы ¼ стакан эсергә.
* Бер үк күләмдә һоло, арпа һәм бойҙай ярмаһы алып, он хәленә еткәнсе ваҡларға. Бер ҡалаҡ ошо онға бер стакан йылы һыу ҡойоп, 2 сәғәт төнәтергә. Әҙер булғас, һөҙөп, бал ҡушып эсергә.
Әйткәндәй, ул аҙ ҡанлылыҡтан бик файҙалы.